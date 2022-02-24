الخميس 24 فبراير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

3 مصابين إثر انقلاب سيارة ملاكى فى ترعة بقنا

حادث
حادث

أصيب 3 أشخاص، اليوم الخميس، في حادث انقلاب سيارة ملاكي، في ترعة بقرية فاو قبلي بدشنا، شمالي قنا، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاح.

تلقى اللواء مسعد أبوسكين، مدير أمن قنا، إخطارًا من غرفة العمليات، بإصابة 3 أشخاص في انقلاب سيارة ملاكي، في ترعة بقرية فاو قبلي، وأسفر الحادث عن إصابة، خالد وهب الله عبدالقادر،50 عاما، مقيم الحامدية، وأشرف عثمان فاوي 51 عاما، مقيم المصالحة، وحسين عبدالنعيم، 25 عاما، مقيم الشعانية.

تم نقل المصابين إلى المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات.

3 أشخاص حادث انقلاب سيارة ملاكي ترعة قنا المستشفى

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وائل لطفي

النخبة والناس

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