الخميس 24 فبراير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

«الناتو» يدعو موسكو إلى إنهاء العمل العسكرى فورًا

الناتو
الناتو

أدان حلف شمال الأطلسي (ناتو)، اليوم الخميس، ما اعتبره هجوما روسيا غير مبرر على أوكرانيا.. داعيا موسكو إلى إنهاء العمل العسكري فورا.

وذكر الناتو - في بيان نشر على الموقع الرسمي للحلف - "ندين بأشد العبارات هجوم روسيا غير المبرر على أوكرانيا؛ وندعو روسيا لإنهاء العمل العسكري على الفور، وسحب قواتها من داخل وحول أوكرانيا، والسماح بإيصال المساعدات الإنسانية".

وأضاف الناتو: "حلفاء الناتو يقررون تعزيز الردع والدفاع للحلف، من خلال نشر قوات برية وبحرية وجوية في المناطق الشرقية"، معتبرا أن "هذه التدابير احترازية، وليست تصعيدية".

وفي سياق متصل، قال الأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبرج - في مؤتمر صحفي في وقت سابق من اليوم - "نأسف لإغلاق روسيا الباب أمام السياسة والدبلوماسية، واختيار الأعمال العدائية ضد أوكرانيا".

وأضاف ستولتنبرج: "يحق لأوكرانيا تقرير مسألة الانضمام للناتو، ولا تملك روسيا الحق في استخدام القوة للهجوم على دولة، فقط لأنها لا ترغب في انضمام دولة للناتو أو للاتحاد الأوروبي".

وفي سياق متصل، صرح سكرتير عام حلف شمال الأطلسي (ناتو) ينس شتولتنبرج اليوم الخميس بأن "العدوان الروسي على أوكرانيا قد دمر السلام في القارة الأوروبية"، معربًا عن إدانته للتحرك الروسي "بأقوى العبارات الممكنة".

وتابع في مؤتمر صحفي- نقلته قناة "فرنسا 24" الناطقة بالإنجليزية- "للأسف وقع ما حذرنا منه منذ شهور.. رغم كل نداءاتنا لروسيا لتغيير مسارها، وجهودنا المضنية للوصول لحل دبلوماسي، لقد تم تدمير السلام في قارتنا...الآن توجد حرب في أوروبا بمستوى ونوع ظننا أنه ينتمي للتاريخ".

وأضاف شتولتنبرج أن الوقت الحالي يمثل لحظة خطيرة لأمن أوروبا، وأن "هجوم روسيا غير المبرر على أوكرانيا خاطر بالكثير من أرواح الأبرياء، واصفًا التحرك الروسي بأنه "غزو متعمد بدم بارد تم التخطيط له طويلًا".

وتابع سكرتير عام الناتو أنه "رغم الكذب والمعلومات المزيفة فإن نوايا (الرئاسة الروسية) الكرملين واضحة للجميع"، محملًا مسئولي الكرملين المسئولية الكاملة لهذه "الأعمال المتهورة وسقوط الضحايا".

حلف شمال الأطلسي أوكرانيا روسيا ناتو هجوما روسيا

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وائل لطفي

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