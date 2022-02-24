الخميس 24 فبراير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

مصرع شخص وإصابة 5 آخرين إثر حادثين منفصلين بالوادي الجديد

اسعاف
اسعاف

لقى شاب مصرعه في حادث مروري، اليوم الخميس، بمركز الخارجة في محافظة الوادي الجديد، وعلى الفور تم الدفع بسيارة الإسعاف ونقل الجثه لمستشفي الخارجة التخصصي.

تلقى اللواء محمود فاروق مساعد وزير الداخلية لأمن الوادي الجديد، إخطارًا من إدارة شرطة النجدة يفيد بوصول شاب مصاب في حادث مروري بمستشفى الخارجة التخصصي،  بعد الدفع بسيارات الإسعاف لمكان الحادث ونقل المصابين إلي مستشفي الخارجة التخصصي لتلقي العلاج.

تبين تصادم دراجة نارية في عمود إنارة بمنطقة "البارمودي" بطريق" الخارجة - باريس" أسفر عن إصابة عبد الله سيد عبد الواحد خضير، 27 عامًا، وجرى نقله لمستشفى الخارجة التخصصي، وتوفي المصاب بقسم الاستقبال بمستشفى الخارجة التخصصي، وجرى نقله المشرحة فى المستشفى تحت تصرف النيابة العامة، وتم تحرر محضر بالحادث وأخُطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

وفي سياق متصل أصيب 5 أشخاص بينهم 3 سيدات، في حادث مروري، اليوم الخميس، بمركز باريس في الوادي الجديد، وتم الدفع بسيارات الإسعاف لمكان الحادث ونقل المصابين إلى مستشفى الخارجة التخصصي لتلقي العلاج.

تلقى اللواء محمود فاروق، مساعد وزير الداخلية لأمن الوادي الجديد، إخطارًا من إدارة شرطة النجدة يفيد بوصول 5 مصابين في حادث مروري لمستشفى الخارجة التخصصي، بعد الدفع بسيارات الإسعاف لمكان الحادث ونقل المصابين إلى مستشفى الخارجة التخصصي لتلقي العلاج.

تبين انقلاب سيارة بقرية جدة التابعة لمركز باريس، أسفر عن إصابة كل من عبد المعين محمد سيد 62 عامًا، زهور عبدالله حسن محمد 19 عامًا، أسماء عبدالمحسن محمد 34 عامًا، هويدا خميس محمد 56 عامًا، محمود أحمد حسين 30 عامًا، بجروح وكدمات متفرقة بالجسم.

جرى نقل المصابين لمستشفى الخارجة التخصصي لتلقي العلاج، وتحرر محضر بالحادثة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

لقى شاب مصرعه حادث مرورى الوادي الجديد سيارة الإسعاف الجثه مستشفى الخارجة أصيب 5 أشخاص لتلقي العلاج

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