الخميس 24 فبراير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

لايف ستايل

خبيرة تجميل توضح خطوات الحصول على «ميكب هادى» للخروجات النهارية

ميكب هادى
ميكب هادى

تحتار العديد من الفتيات في الحصول على ماكياج هادىء يُناسب الخروجات النهارية، لذا في هذه السطور توضح خبيرة التجميل مريان مجدي الخطوات التى يمكن إتباعها في الحصول على ماكياج ناجح.

  • الخطوة الأولى لابد من غسل البشرة بشكل جيد بالغسول المناسب لها.
  • استخدام المرطب العميق للبشرة وتركها لتجف عدة ثواني 
  • استخدام البرايمير وهو من الأمور الجيدة للغاية حيث يعمل على غلق مسام البشرة ومنع دخول الاتربة والأوساخ بالإضافة إلى عدم دخول المواد الصناعية المتواجدة بالكريم الاساس واختراقه للبشرة.
  • يمكن استخدام كريم واق للشمس ايضًا في الشتاء وعدم اقتصار استخدامه في فصل الصيف فقط.
  • تحديد الحاجب بنفس لونه باستخدام الجل أو باستخدام القلم الخاص بالحواجب.
  • استخدام الايشادوا الخاص بالعيون ذات الألوان الترابية الفاتحة كالبينك أو الوردي، الخوخي الفاتح في إطلالة بسيطة وأقرب للطبيعية.
  • استخدام كريم الأساس اليومي الخفيف في إطلالة صباحية ناعمة بالإضافة لتغطية جيدة ايضًا.
  • استخدام الكونسيلر بدرجة أفتح من بشرتك والعمل على إخفاء الهالات السوداء وفي حالة وجودها بشكل كبير يرجي استخدام اللون البرتقالي قبل الكونسيلر في خطوة تعطي لوك مناسب.
  • استخدام البلاشر بالدرجة الفاتحه المناسبة للون البشرة.
  • استخدام أحمر شفاه من ألوان البينك أو اللون الغامق ولكن يفضل استخدام اللون الشبيه للون الشفاه نفسها.
  • من الممكن الاستغناء عن خطوة استخدام الايلينر من خلال استخدام الماسكرا بشكل خفيف لرفع الرموش  فقط .
  • يمكن استخدام المثبت في خطوة تعمل على عدم ضياع الماكياج في النهار.

وتنصح خبيرة التجميل بضرورة اختيار الاكسسوارات الخاصة بالإطلالة سواء كان الخاتم والحلق أو الحقيبة وغيرها بصورة مناسبة ولا نتكلف خاصة في الإطلالة النهارية،ويمكن استبدال كريم الأساس باستخدام “بي بي” كريم من أجل الحصول على بشرة ناعمة .

العديد من الفتيات في الحصول على ماكياج هادىء الحصول على ماكياج هادىء ي ناسب الخروجات النهارية الخروجات النهارية الخطوات التى يمكن إتباعها في الحصول على ماكياج ناجح استخدام المرطب العميق للبشرة غسل البشرة بشكل جيد تحديد الحاجب بنفس لونه باستخدام الجل استخدام كريم الأساس اليومي

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وائل لطفي

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