حبس موظف شهر عقاري وصاحب معرض سيارات لتزوير عقود سيارة بالإسكندرية

قررت نيابة الرمل، اليوم الخميس، حبس موظف توثيق عقود بأحد مكاتب توثيق الشهر العقاري، 4 أيام على ذمة التحقيقات، بتهمة الاشتراك مع آخر- محبوس- في تزوير توكيل رسمي عام وبيع سيارة دون علم صاحبها، وسرعة طلب تحريات المباحث حول ارتكاب المتهمين جرائم مماثلة من عدمه، والتحفظ على الأوراق والمستندات المزورة لفحصها.

البداية بورود بلاغ من سائق بتضرره من صاحب معرض سيارات، لتقدمه لأحد مكاتب توثيق الشهر العقاري بالإسكندرية واستخراج توكيل رسمي عام لبيع السيارة المملوكة له وبيعها لشخص آخر دون علمه بالتواطؤ مع مسئول مكتب التوثيق.

التحريات

بإجراء التحريات تبين صحة الواقعة وقيام موثق عقود بأحد مكاتب توثيق الشهر العقاري بالإسكندرية، وصاحب معرض سيارات "لهما معلومات جنائية"، مقيمان بدائرة قسم شرطة ثان الرمل بالإسكندرية، بالاتفاق فيما بينهما على تزوير توكيل رسمي عام ببيع السيارة المملوكة للمُبلغ، حيث قام الأول باستغلال طبيعة عمله واتفق مع الثاني على استخراج توكيل ببيع السيارة الخاصة بالمُبلغ نظير مبلغ مالي متفق عليه وتسليمه ذلك التوكيل المزور للثاني، رغم عدم حضور صاحب السيارة لمكتب التوثيق المشار إليه، مما مكنه من بيعها لشخص آخر والاستيلاء على قيمتها لنفسه دون وجه حق.

عقب تقنين الإجراءات تم إلقاء القبض على المتهم الأول، وبمواجهته أقر بارتكابه الواقعة على النحو المشار إليه بالاشتراك مع المتهم الثاني "المحبوس حاليًا على ذمة إحدى القضايا".