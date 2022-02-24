أمطار تصل للرعدية.. الأرصاد تحذر من موجة الصقيع القادمة

تزامنًا مع إضطراب حالة الطقس والتي شهدها المواطنين الأيام الماضية حيث سجلت الحرارة ارتفاع ملحوظ فيما أثار شكوك المصريين حول انتهاء الموجة الباردة والرجوع للملابس الخفيفة، وسرعان ما كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن أخر صور الأقمار الصناعية والتي تشير إلى نشاط رياح جنوبية غربية على القاهرة الكبرى والتي ستكون مثيرة للرمال والأتربة على بعض المناطق وتصل سرعة الرياح إلى 25 عقدة وكشفت الهيئة عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل أن أخر صور للأقمار الصناعية تشير إلى نشاط رياح وفرص أمطار وانخفاض في درجات الحرارة خلال 48 ساعة القادمة.

وفي تلك الإطار تواصلت الدستور مع الدكتور محمود شاهين مدير مركز التحاليل والتنبؤات بهيئة الأرصاد الجوية والذي بدوره أوضح أنه خلال الـ48 ساعة القادمة تزداد فرص سقوط الأمطار علي السواحل الشمالية وقد تكون متوسطة ورعدية في بعض الفترات من اليوم والدلتا والقاهرة قد تصل خفيفة ويستمر نشاط رياح على كافة الأنحاء يكون مثير للرمال والأتربة وعن درجات الحرارة فتشهد انخفاض قليل حيث من المتوقع أن تسجل القاهرة 20، ويكون الانخفاض ملحوظًا يوم الجمعة ويزداد الإحساس ببرودة الطقس بسبب دخول الرياح الشمالية.

وأوضح أن وصول الحرارة لـ 20 بدلًا من 25 درجة والتي شهدتها الأيام الماضية سيعود شعور المواطنين بالبرودة محذرًا المواطنين بعدم الانخداع بارتفاع درجات الحرارة المؤقت، مشيرًا إلى أن الرياح ستبدأ نشاطها من جديد ابتدًا من غدًا، موضحًا أن طقس غدًا الجمعة سيشهد سقوط أمطار متوسطة على السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري والإسكندرية فيما تكون الأمطار خفيفة إلى متوسطة على مدن القناة وجنوب الوجه البحري وخليج السويس وتشهد القاهرة وشمال الصعيد أمطار خفيفة.

وعن درجة الحرارة يوم الجمعة تكون الكبرى 18 درجة والصغرى 10 درجات، الإسكندرية العظمى 16 درجة، والصغرى 12 درجة فيما تشهد جنوب سيناء الكبرى 23 درجة و15 درجة للصغرى، وشمال الصعيد 18 درجة للعظمى، و8 درجات للصغرى، وجنوب الصعيد 23 درجة للعظمى و11 درجة للصغرى.