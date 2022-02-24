ضبط 12640 عبوة مستلزمات طبية مجهولة المصدر في البحيرة

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة البحيرة، اليوم الخميس، برئاسة المحاسب مجدي الخضر، وكيل وزارة التموين بالبحيرة، وبالتنسيق مع مباحث التموين والطب البيطري؛ حملات تموينية مكبرة على الأسواق بمركز ومدينة دمنهور.

وذلك في إطار تكثيف الحملات التموينية والضربات لمافيا الاستيلاء على الدعم والسوق السوداء ومتابعة الأسواق والمخابز والمحال التجارية ومحطات الوقود، للتأكد من جودة السلع المعروضة، ومطابقتها للمواصفات للحفاظ على صحة المواطنين، وضمان وصول الدعم لمستحقيه.

أسفرت الحملات عن ضبط 12640 عبوة مستلزمات طبية مختلفة الأحجام مجهولة المصدر داخل مخزن مستلزمات طبية غير مرخص، وضبط مصنع أجبان يقوم بإنتاج وتعبئة جبن أبيض باسم مصنع آخر، وتم التحفظ على 1400 كيلو جبن مجهولة المصدر، وضبط 45 كيلو جبنة رومي مُتغيرة الصفات الطبيعية ومنتهى الصلاحية.

وشملت الحملات أيضا ضبط 3260 قرص الحبة السوداء السامة - الممنوع تداولها بالأسواق، وضبط تاجر تموين مستولي ومتصرفة في سلع تموينية مدعمة بقيمة 24500 جنيه وعدم صرفها للمواطنين، و46 كيلو لحوم مذبوحة خارج المجازر الحكومية وغير صالحة للإستهلاك الآدمي.

كما تم ضبط كميات كبيرة من السجق والمفروم والجمبري غير صالح للاستهلاك الآدمي، وتحرير 4 مخالفات لمحلات تجارية، لعدم إعلان أسعار السلع، وتم التحفظ على المضبوطات وتحرير محاضر بالوقائع المتنوعة، وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.