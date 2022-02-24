ضبط المتهمين بسرقة سوبر ماركت بالإكراه بالمقطم

كشفت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، اليوم الخميس، ملابسات واقعة سرقة أحد المحال التجارية بالإكراه، وتحديد وضبط مرتكبي الواقعة.

البداية عندما تلقي قسم شرطة المقطم بمديرية أمن القاهرة بلاغا من عامل بمحل سوبر ماركت - كائن بدائرة القسم بأنه حال تواجده بالمحل عمله فوجئ بحضور شخصان يستقلان سيارة أجرة "تاكسى" بدعوى شراء بعض المستلزمات ، إلا أنه فوجئ بقيامهما بتهديده بسلاح أبيض "مطواة" كانت بحوزة أحدهما وتكبيل يديه وقدميه بإستخدام أفيز بلاستيكي، واستوليا منه على (مبلغ مالي - هاتف محمول – عدد من علب السجائر مختلفة الأنواع كرها عنه ولاذا بالفرار.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات ومن خلال الإستعانة بالتقنيات الحديثة أمكن تحديد السيارة المُستخدمة فى إرتكاب الواقعة "أجرة" ، وتبين أنها قيادة (سائق - مقيم بدائرة القسم) ، وباستدعاء الأخير قرر بإستقلال الجناة صحبته من دائرة القسم إلى أحد الأماكن بدائرة قسم شرطة دار السلام بالقاهرة ، وأثناء ذلك طلبا منه التوقف أمام السوبر ماركت محل الواقعة لشراء سجائر وأنتظارهما وفور عودتهما إستكمل الرحلة ونفى علمه بإرتكابهما واقعة السرقة.. بتكثيف التحريات أمكن التوصل إلى أن وراء إرتكاب الواقعة (شخصين - مقيمان بمحافظة القاهرة).

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما حال تواجدهما بمسكن أحدهما ، وبحوزتهما (السلاح الأبيض المُستخدم فى إرتكاب الواقعة) ، وبمواجهتهما إعترفا بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه ، كما تم بإرشادهما ضبط المسروقات المستولى عليها بمسكنهما ، وأقرا بإنفاقهما جزء من المبلغ المالى المستولى عليه على متطلباتهما الشخصية ، وبإستدعاء المجنى عليه تعرف على المتهمان وإتهمهما بسرقته بالإكراه.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.