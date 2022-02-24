سقوط مسجل خطر زور المحررات وقلد الأختام الحكومية بالمنوفية

نجحت مباحث الأموال العامة بوزارة الداخلية، اليوم الخميس، فى ضبط شخصين بالمنوفية، لقيامهما بالنصب والاحتيال وبيع الأراضي بموجب تزوير التقارير الطبية لطالبيها من موظفي الجهات الحكومية.

التحريات

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام 6 أشخاص لأحدهم معلومات جنائية، وجميعهم مقيمين بمحافظة المنوفية) لقيامهم بتكوين تشكيلاً عصابياً فيما بينهم تخصص فى تزوير التقارير الطبية لطالبيها من موظفي الجهات الحكومية وكتابة توصيف طبى بـ"أمراض مزمنة" على خلاف الحقيقة، مما يتيح لهؤلاء الموظفين بإستغلال تلك التقارير المزورة فى جهات عملهم للحصول على إمتيازات بمرتبات كاملة نظراً لاعتقاد جهاتهم بمرضهم المزمن على خلاف الواقع مما يؤدي للإضرار بالمال العام.

حيث يقود أحد المتهمين التشكيل متخذاً من (إحدى شركات التوريدات "بدون ترخيص- مملوكة له"، كائنة بدائرة مركز شرطة بركة السبع بالمنوفية) وكراً لممارسة نشاطهم المؤثم ويتولى إثنين من المتهمين كتابة وتدوين التقارير الطبية بينما يتولى باقى المتهمين طباعة التقارير ومهرها بأختام شعار الجمهورية المقلدة والمنسوبة للجهات الحكومية المختلفة بالمطبعةالمملوكة لأحدهم وتسليم المحررات المزورة إلى عملائهم ومرافقتهم إلى اللجان الطبية المختلفة لحين التأكد من حصولهم على القرارات الطبية بموجب المستندات المزورة وتقاضى مبالغ مالية منهم عقب نظير ذلك.

ضبط المتهمين

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن المنوفية أمكن ضبط إثنين من المتهمين بمقر الشركة المشار إليها، وبتفتيشها تم ضبط مبلغ مالي من متحصلات نشاطهما الإجرامى – 2 طابعة – عدد من الشهادات والتقارير الطبية مزورة وخالية البيانات منسوب صدورها لعدة جهات حكومية وممهورة بخاتم شعار الجمهورية المقلد والمنسوب لذات الجهات – عدد من التقارير الطبية بأسماء أشخاص مختلفة منسوب صدورها لعدة جهات حكومية مزورة – خطابات بأسماء أشخاص مختلفة مزورة ومنسوب صدورها لعدة جهات حكومية وممهورة بخاتم شعار الجمهورية المقلد والمنسوب لذات الجهة – 3 هواتف محمولة بفحصهم فنياً تبين احتوائها على " 2 بصمة خاتم شعار الجمهورية المُقلد والمنسوب صدورة لعدة جهات حكومية – عدد من المستندات بأسماء أشخاص مختلفة مزورة وممهورة بخاتم شعار الجمهورية المقلد ومنسوب صدورها لعدة جهات حكومية.

وبتطوير المناقشة اعترف المتهمين المضبوطين بتحصلهما على بعض بصمات الأختام الأخرى غير الموجودة لديهم من أحد المتهمين، وبإرشادهم وبتفتيش "مكتبة مملوكة للأخير " كائنة بدائرة مركز شرطة شبين الكوم بالمنوفية تم ضبط (مبلغ مالى من متحصلات نشاطه الإجرامى – عدد من المستندات والمحررات خالية البيانات والمنسوب صدورهم لعدة جهات حكومية وممهورة بخاتم شعار الجمهورية المقلد والمنسوب لذات الجهات – عدد من المستندات بأسماء أشخاص مختلفة مزورة وممهورة بخاتم شعار الجمهورية المقلد والمنسوب صدورها لعدة جهات حكومية - طابعة - جهاز حاسب آلى - 2هاتف محمول بفحصهما فنياً تبين أنهما محملين بــ"3 بصمات خاتم شعار الجمهورية المقلد والمنسوب صدوره إلى عدة جهات حكومية – 2 بصمة أكلاشيه لإحدى الجهات الحكومية على ورقة بيضاء – 3 كشوف حساب مزورة بأسماء أشخاص مختلفة منسوب صدورها لعدة بنوك".

ولقد أمكن ضبط باقى المتهمين وبحوزهم (3 هواتف محمولة بفحصهم فنياً تبين أنهم محملين بـــ " 2 تقرير طبي مزور بأسماء أشخاص مختلفة منسوب صدورهما لإحدى الجهات الحكومية وممهورة بخاتم شعار الجمهورية المنسوب لذات الجهة - العديد من المحادثات على تطبيق الواتس آب بينهم وبين عملائهم تؤكد نشاطهم الإجرامي – مبلغ مالي)، وبمواجهة المتهمين المذكورين بما أسفرت عنه التحريات والضبط أقروا جميعاً بنشاطهم الإجرامي على النحو المشار إليه، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.