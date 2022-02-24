مصرع شاب وإصابة شقيقه وآخر في حادث تصادم بالشرقية

لقى شخص مصرعه وأصيب شقيقه الأصغر وآخر بسحجات وكدمات متفرقة بأنحاء الجسد، اليوم الخميس، إثر حادث تصادم بين سيارة نقل مع دراجة بخارية، بمدينة أبوحماد بمحافظة الشرقية وتم نقل الجثة والمصابين إلى مستشفى أبوحماد.

البداية كانت بتلقي اللواء محمد والي، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية بمديرية أمن الشرقية، يفيد بورود بلاغ لشرطة النجدة بوقوع حادث تصادم بمدينة أبوحماد.

وعلى الفور، جرى الدفع بسيارة الإسعاف إلى موقع الحادث، وانتقلت الأجهزة الأمنية إلى المكان، وبالفحص تبين وقوع حادث بين سيارة نقل ودراجة بخارية بمدينة أبوحماد،ما أسفر عن مصرع "محمد. ص. ال" 44 عامًا مقيم أبوحماد وإصابة "أحمد. م. ع" 28 عامًا و"مصطفى. ص" 38 عامًا شقيق المتوفى بكدمات وجروح بأنحاء متفرقة بالجسد.