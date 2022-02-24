الخميس 24 فبراير 2022
el captain studio dostor aman
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

مياه الفيوم: عقد اختبارات المسار الوظيفي لترقية العاملين

عقد اختبارات المسار
عقد اختبارات المسار الوظيفى لترقية العاملين

أوضح المهندس محمد عبدالجليل النجار رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالفيوم أن الإدارة العامة للتدريب بمقر محطة تنقية مياه الشرب بالعزب الجديدة عقدت اختبارات المسار الوظيفى للعاملين لعام 2022، وذلك بهدف ترقيه العاملين إلى الدرجات الوظيفية العليا، وتسكينهم فى القطاعات والإدارات المختلفة بعد إجراء الدورات التدريبية اللازمة التى تشمل المواد العلمية والمهارات والمسارات الوظيفية المطلوبة حسب التخصص، لرفع كفاءتهم الفنيه وتنمية قدراتهم الوظيفية التى تساهم في رفع مستوى الأداء وتحسين مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين.

IMG-20220224-WA0007

وقد أفاد الدكتور محمود الغندقلى مدير عام التدريب، أن الاختبارات استمرت لمده 3 أيام متتالية  بمركز تدريب الشركة تحت الإشراف الكامل للشركة القابضة ومراقبين من الشركات التابعة.

IMG-20220224-WA0004

وكان قد تفقد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، أعمال التجميل بعدد من شوارع مدينة سنورس، ضمن خطة المحافظة للارتقاء بمستوى النظافة وتحسين البيئة، من خلال أعمال تركيب الانترلوك بعدد من الشوارع بمدينة سنورس، وتكثيف حملات رفع القمامة والإشغالات بها، وذلك بحضور الدكتور محمد عماد، نائب المحافظ، والمهندس محمود هاشم رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة سنورس.

IMG-20220224-WA0006

وتفقد المحافظ أعمال تركيب الإنترلوك  بشوارع البوستة، والجراج، والمستشفى، وسعد زغلول، والمحكمة، والجمهورية، بمدينة سنورس والشوارع الداخلية التي تربط بينها، وذلك ضمن أعمال تغطية شوارع المنطقة بالكامل بالإنترلوك على مسطح 60 ألف متر، بإجمالي تكلفة 18 مليون جنيه، بهدف إضفاء المظهر الجمالي والحضاري على مدينة سنورس بالكامل.

IMG-20220224-WA0003

وأكد محافظ الفيوم ضرورة رفع كافة الإشغالات المخالفة بالمنطقة، وسرعة الانتهاء من كافة الأعمال وفقاً للاشتراطات الفنية المقررة، وكذلك تكثيف أعمال النظافة والتجميل، مطالباً المواطنين بضرورة المحافظة على ما يتم من أعمال تجميل ورفع كفاءة ضمن المرحلة الأولى لتطوير شوارع مدينة سنورس.

مياه الفيوم عقد اختبارات المسار الوظيفى لترقية العاملين

رئيس التحرير

وائل لطفي

النخبة والناس

الأكثر قراءة

رياح وفرص للأمطار.. «الأرصاد»: انخفاض 9 درجات في الحرارة مساء اليوم

مجلس النواب يوافق نهائيا على قانون الإيجار القديم لغير الغرض السكنى

البنتاجون يعلن إرسال مقاتلات ومروحيات لتعزيز عمل «الناتو» شرق أوروبا

مصدر أمني ينفي أكاذيب «الإرهابية» عن مراكز الإصلاح والتأهيل

عمرو دياب يكشف سر حذف أعماله من «يوتيوب»

القصير: الاستثمار الإماراتي بقطاع الزراعة المصري فاق 7 مليارات دولار

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد الرحيم طايع

وسط البلد.. القاهرة العظيمة المظلومة!

مدحت بشاى

مصر.. واستعادة الهوية

القس ثروت ثابت

الطَّريق إلى العظمة الحقيقيَّة

د هند جاد

هى من تسكن أنت إليها

محمد العسيري

فخ الجميلات وفوضى العلاج الروحانى

د. بهي الدين مرسي

حسابات المخاطر وإدارة الأزمات فى قاموس الثقافة المصرية

ماجد حبته

هشام عشماوى.. نسخة ألمانية!

رانيا عبد الرؤوف

البحث عن علا وتفكيك الصورة النمطية عن المرأة

صور

أعمال تطوير وتوسعة محور 26 يوليو

جلسة «الإعلام الرياضي» في «الأعلى للإعلام»

صور من أول أيام الدراسة بـ«الترم الثاني»

محطة تل أبيب

المزيد

«إرسال مساعدات إنسانية».. إسرائيل تعلن موقفها من «أزمة أوكرانيا»

جانتس: حزب الله اللبناني سيدفع ثمنًا باهظًا لعدوانه الأخير ضد إسرائيل

جانتس: نحتاج لإعداد قدرات هجومية ضد إيران حال انتهاكها لاتفاق مستقبلى