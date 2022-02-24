مياه الفيوم: عقد اختبارات المسار الوظيفي لترقية العاملين

أوضح المهندس محمد عبدالجليل النجار رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالفيوم أن الإدارة العامة للتدريب بمقر محطة تنقية مياه الشرب بالعزب الجديدة عقدت اختبارات المسار الوظيفى للعاملين لعام 2022، وذلك بهدف ترقيه العاملين إلى الدرجات الوظيفية العليا، وتسكينهم فى القطاعات والإدارات المختلفة بعد إجراء الدورات التدريبية اللازمة التى تشمل المواد العلمية والمهارات والمسارات الوظيفية المطلوبة حسب التخصص، لرفع كفاءتهم الفنيه وتنمية قدراتهم الوظيفية التى تساهم في رفع مستوى الأداء وتحسين مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين.

وقد أفاد الدكتور محمود الغندقلى مدير عام التدريب، أن الاختبارات استمرت لمده 3 أيام متتالية بمركز تدريب الشركة تحت الإشراف الكامل للشركة القابضة ومراقبين من الشركات التابعة.

وكان قد تفقد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، أعمال التجميل بعدد من شوارع مدينة سنورس، ضمن خطة المحافظة للارتقاء بمستوى النظافة وتحسين البيئة، من خلال أعمال تركيب الانترلوك بعدد من الشوارع بمدينة سنورس، وتكثيف حملات رفع القمامة والإشغالات بها، وذلك بحضور الدكتور محمد عماد، نائب المحافظ، والمهندس محمود هاشم رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة سنورس.

وتفقد المحافظ أعمال تركيب الإنترلوك بشوارع البوستة، والجراج، والمستشفى، وسعد زغلول، والمحكمة، والجمهورية، بمدينة سنورس والشوارع الداخلية التي تربط بينها، وذلك ضمن أعمال تغطية شوارع المنطقة بالكامل بالإنترلوك على مسطح 60 ألف متر، بإجمالي تكلفة 18 مليون جنيه، بهدف إضفاء المظهر الجمالي والحضاري على مدينة سنورس بالكامل.

وأكد محافظ الفيوم ضرورة رفع كافة الإشغالات المخالفة بالمنطقة، وسرعة الانتهاء من كافة الأعمال وفقاً للاشتراطات الفنية المقررة، وكذلك تكثيف أعمال النظافة والتجميل، مطالباً المواطنين بضرورة المحافظة على ما يتم من أعمال تجميل ورفع كفاءة ضمن المرحلة الأولى لتطوير شوارع مدينة سنورس.