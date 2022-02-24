مجلس الدولة يستقبل مستندات خريجي كليات الشرطة وحلوان لوظيفة مندوب مساعد

يواصل مجلس الدولة برئاسة المستشار محمد حسام الدين، اليوم الخميس، استقبال خريجي أكاديمية الشرطة وجامعة حلوان دفعة 2021 لاستلام مستندات الراغبين في التقدم لوظيفة مندوب مساعد، وتتضمن المسابقة تعيين الإناث لأول مرة فى تاريخ مجلس الدولة.

ويواصل مجلس الدولة استقبال مستندات الراغبين المتقدمين للتعيين بوظيفة مندوب مساعد خلال المدة من يوم السبت الموافق 19 فبراير 2022، حتى نهاية عمل يوم الخميس الموافق 3 مارس 2022 طبقًا لجدول التقديم المعلن من مجلس الدولة، وسيتم إخطار المتقدمين والمتقدمات على التليفون أو عنوان البريد الإلكتروني بموعد المقابلة المحدد له.

جدول تلقي ملفات المتقدمين لوظيفة مندوب مساعد في مجلس الدولة

- جامعة القاهرة - 19 فبراير.

- جامعة عين شمس -20 فبراير.

- جامعة الإسكندرية والدراسات الإسلامية والعربية بنات الأزهر- 21 فبراير.

- جامعات السادات وطنطا والأزهر فرع طنطا - 22 فبراير.

- جامعة بني سويف وجامعة المنوفية - 23 فبراير.

- أكاديمية الشرطة وجامعة حلوان - 24 فبراير.

- الأزهر فرع أسيوط وجامعة المنصورة- 26 فبراير.

- جامعة أسيوط وجامعة جنوب الوادي- 27 فبراير.

- الأزهر فرع القاهرة وجامعة المنيا وجامعة أسوان - 28 فبراير.

- الأزهر فرع تفهنا الأشراف والأزهر فرع دمنهور وجامعة بنها - 1 مارس.

- جامعة الزقازيق وجامعة سوهاج - 2 مارس.

- جامعات أخرى والتخلفات - 3 مارس.