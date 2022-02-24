الخميس 24 فبراير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

حبس 3 متهمين قتلوا شقيقهم بسبب الخلاف على معاش والدهم بالدقهلية

حبس
حبس

قررت النيابة العامة، اليوم الخميس، تجديد حبس ثلاثة متهمين لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيقات، لاتهامهم  بقتل شقيقهم، بسبب الخلاف على الاستيلاء على معاش والدهم.

وعن التفاصيل  تلقى أمن الدقهلية بلاغًا بوصول جثة المدعو "عبدالخالق. ف" - 47 سنة - إلى المستشفى، ولفظ أنفاسه الأخيرة، وبالمعاينة الظاهرية للجثمان تبيَّن تهشم جمجمة المجنى عليه. 

وبالفحص والتحري تبيَّن مصرعه خلال مشاجرة مع أشقائه، بسب خلافات على معاش والدهم، استخدم خلالها المتهمين ماسورة حديدية، وقاموا بضربه حتى لقي مصرعه.

نيابه اجا الدقهلية حبس قتل شقيقهم المعاش

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وائل لطفي

النخبة والناس

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