هبوط كبير لمؤشرات البورصة بمستهل التعاملات

هوت مؤشرات البورصة، على نحو حاد، في مستهل تعاملات اليوم الخميس - آخر تعاملات الأسبوع، على إثر عمليات بيع هيستيرية انتابت المتعاملين، على خلفية شن روسيا عملية عسكرية في أوكرانيا.

وهبط المؤشر الرئيسي للبورصة “إيجي إكس 30" بنسبة بلغت 3.2 %، بما يعادل 369 نقطة خسارة، ليصل الى مستوى 10940 نقطة، كما تراجع المؤشر الثانوي "إيجي إكس70 متساوي الأوزان" بنسبة بلغت 2.82 %، بما يعادل 55 نقطة خسارة، ليسجل مستوى 1895,5 نقطة.

وتراجع المؤشر الأوسع نطاقًا "إيجي إكس 100" بنسبة بلغت 3.1%، بما يعادل 93 نقطة خسارة، ليصل إلى مستوى 2836 نقطة، وسط تداولات ضعيفة لم تتجاوز قيمتها مستوى 109 مليون جنيه فقط، وذلك بالتعامل على نحو 53.5 مليون ورقة مالية، تمت من خلال تنفيذ حوالي 5.4 ألف صفقة بيع وشراء.