الخميس 24 فبراير 2022
el captain studio dostor aman
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تقارير ومتابعات

الشرح التوضيحي للدخول على منصة المعلم من أجل الترقيات (صور)

طارق شوقي
طارق شوقي

أعلنت الأكاديمية المهنية للمعلمين عن ٢٣ خطوة بهم الشرح التوضيحي للدخول على منصة المعلم لحجز الموعد وإجراء الاختبار ترقيات معلمي دفعة 2015.

وتنشرهم “الدستور” بالصور.

 

جدير بالذكر أنه في إطار توجيهات الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أعلنت الوزارة، عن بدء تسجيل المعلمين المرشحين للترقى لعام 2020/2021 والذي يبلغ عددهم أكثر من 70000 سبعون ألف معلم، يوم السبت الموافق 26/2/2022، وذلك عبر منصة "المعلم" للتدريب عن بعد، عبر الرابط التالي: 

وقال الدكتور رضا حجازي نائب الوزير لشئون المعلمين، إن الوزارة، بقيادة الدكتور طارق شوقي، نجحت في الحصول على موافقة الحكومة باستثناء المعلمين من قرار وقف الترقيات، مشيرًا إلى أنه تم تطوير ورقمنة ملف الترقي للمعلمين المرشحين للترقى لعام 2020/2021 والذي يبلغ عددهم أكثر من 70000 معلم، وذلك تيسيرًا على السادة المعلمين المستهدفين للترقي عن طريق إتاحة منصة "المعلم" للتدريب عن بعد التابعة للأكاديمية المهنية للمعلمين للبرنامج الرقمى، للحصول على شهادة الصلاحية بشقيه (معلم ومعلم أول) و(معلم أول أ ومعلم خبير).

وأضاف أن الإدارة العامة للمعلومات بالأكاديمية صممت البرنامج الرقمي للتمكين المهني للمعلمين المرشحين للترقي 2020 – 2021، وفقًا للحقائب التدريبية والأنشطة التربوية التي تم إعدادها مسبقًا بواسطة متخصصين بالأكاديمية المهنية للمعلمين وبعض الخبراء من التربويين وأساتذة الجامعات التي تم الاستعانة بهم.

وتناشد الأكاديمية المهنية للمعلمين، السادة أعضاء هيئة التعليم على التسجيل والحجز في المواعيد المحددة بالجدول، المرفق بالبيان، وذلك للتيسير على السادة المعلمين المستهدفين، وأهمية قراءة الإرشادات الموجودة على المنصة والتواصل مع الدعم الفني لفرع الأكاديمية التابع له بمحافظته  في حال واجهتهم أي صعوبات.

الجامعات اكاديمية الدكتور رضا حجازي طارق شوقى التربية والتعليم الدكتور طارق شوقي تسجيل المعلمين علو الاكاديمية المهنية للمعلم الاكاديمية المهنية الاكاديمية المهنية للمعلمين

رئيس التحرير

وائل لطفي

النخبة والناس

الأكثر قراءة

رياح وفرص للأمطار.. «الأرصاد»: انخفاض 9 درجات في الحرارة مساء اليوم

مجلس النواب يوافق نهائيا على قانون الإيجار القديم لغير الغرض السكنى

البنتاجون يعلن إرسال مقاتلات ومروحيات لتعزيز عمل «الناتو» شرق أوروبا

مصدر أمني ينفي أكاذيب «الإرهابية» عن مراكز الإصلاح والتأهيل

القصير: الاستثمار الإماراتي بقطاع الزراعة المصري فاق 7 مليارات دولار

أوكرانيا تعلن مقتل 50 روسيًا على أراضيها

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد الرحيم طايع

وسط البلد.. القاهرة العظيمة المظلومة!

مدحت بشاى

مصر.. واستعادة الهوية

القس ثروت ثابت

الطَّريق إلى العظمة الحقيقيَّة

د هند جاد

هى من تسكن أنت إليها

محمد العسيري

فخ الجميلات وفوضى العلاج الروحانى

د. بهي الدين مرسي

حسابات المخاطر وإدارة الأزمات فى قاموس الثقافة المصرية

ماجد حبته

هشام عشماوى.. نسخة ألمانية!

رانيا عبد الرؤوف

البحث عن علا وتفكيك الصورة النمطية عن المرأة

صور

أعمال تطوير وتوسعة محور 26 يوليو

جلسة «الإعلام الرياضي» في «الأعلى للإعلام»

صور من أول أيام الدراسة بـ«الترم الثاني»

محطة تل أبيب

المزيد

«إرسال مساعدات إنسانية».. إسرائيل تعلن موقفها من «أزمة أوكرانيا»

جانتس: حزب الله اللبناني سيدفع ثمنًا باهظًا لعدوانه الأخير ضد إسرائيل

جانتس: نحتاج لإعداد قدرات هجومية ضد إيران حال انتهاكها لاتفاق مستقبلى