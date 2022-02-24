غلق باب التسجيل الإلكتروني للتقدم لامتحانات الثانوية العامة اليوم

تغلق وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، باب التسجيل الإلكتروني، للتقدم لامتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي الجاري 2022/ 2021م، اليوم الخميس.

وكانت أعلنت وزارة التربية والتعليم، أنه يستطيع الطلاب الدخول على موقع الوزارة من خلال تطبيق تنويهات وباستخدام البريد الموحد لكتابة الاستمارة وطباعتها وتسليمها للمدارس.

وأكدت وزارة التربية والتعليم، أنه دون كتابة الطالب للاستمارة الإلكترونية لن يسمح لأي طالب بالتقدم للامتحان، موضحة أن الاستمارة تحتوى على بيانات الطالب الشخصية "الاسم والرقم القومى ومحل السكن" إضافة الى الشعبة التى يؤدى عليها الطالب الامتحان" العلمية أو الأدبية"، مشيرة إلى أن تسجيل الاستمارة ليس إلزاميا على الطلاب إلا لمن يرغب فى دخول الاختبار ولكن إذا رأى أى طالب أنه لا يرغب فى دخول امتحان هذا العام له مطلق الحرية فى تسجيل الاستمارة من عدمه ولكن سوف يحتسب هذا العام ضمن سنوات التقدم للامتحانات والتي حددها القانون بـ"4 أعوام ".

ولفتت وزارة التعليم، إلى أن تسليم الطلاب للاستمارة متاح حتى 3 مارس 2022، بالنسبة للطلاب المنتظمين وأبريل المقبل للطلاب المنازل، وطالبت الوزارة من الطلاب بضرورة التأكد من أن الاستمارة موضحا بها جميع المواد التى يؤدى فيها الطالب الامتحان، حيث يؤدى طلاب الشعبة الأدبية الامتحان فى " اللغة العربية واللغة الأجنبية الأولى واللغة الأجنبية الثانية والتاريخ والجغرافيا وعلم النفس والاجتماع والفلسفة والمنطق والتربية الوطنية والاقتصاد والإحصاء والتربية الدينية.

أما طلاب شعبة علمى علوم" اللغة العربية واللغة الأجنبية الأولى والثانية والتربية الدينية والوطنية والاقتصاد والإحصاء والفيزياء والكيمياء والأحياء والجيولوجيا والعلوم والبيئية.

وبالنسبة لطلاب شعبة علمى رياضيات" فيجب على الطالب التأكد من كتابة المواد التى سوف يمتحن فيها وتشمل" اللغة العربية واللغة الأجنبية الأولى والثانية والتربية الدينية والوطنية والاقتصاد والإحصاء والفيزياء والكيمياء، والتربية الدينية والرياضيات البحتة والرياضيات التطبيقية.

ولفتت وزارة التعليم، إلى أن الطالب يؤدى امتحان اللغة الأجنبية الثانية باللغة التى أدى فيها الامتحان فى الصفين الأول والثانى الثانوى العام ولا يجوز تغييرها مطلقا، مشددة على ان كتابة اللغة الثانية فى الاستمارة مسئولية الطالب ويجب على المدرسة مراجعتها مع الطالب اثناء تسليم الاستمارة للتأكد من ان لغة الطالب هى" الفرنسية ام الأسبانية ام الايطالية أم الصينية أم الألمانية"، مشيرة الي انه بعد تجميع الاستمارة من الطلاب يتم مراجعتها من قبل المدارس وفق قاعدة البيانات المركزية للطلاب ثم يتم تسليمها إلى الكنترولات خلال الفترة المقبلة فى إطار التحضير للامتحانات المقرر انطلاقها 11 يونيو 2022.