الخميس 24 فبراير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

حبس عاطلين لتحرشهم بالفتيات والسيدات بمنطقة المرج

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

قررت نيابة المرج، اليوم الخميس، حبس عاطلين -إثنين- لمدة أربعة أيام على ذمة التحقيقات؛ لاتهامهما بالتحرش بالفتيات والسيدات أثناء استقلالهم توك توك بمنطقة المرج محافظة القاهرة. 

وكشفت التحقيقات الأولية أن المتهمين عاطلين تحرشا بالفتيات والسيدات أثناء استقلالهما مركبة توك توك بمنطقة المرج، وعثر بحوزتهما على مواد مخدرة بغرض التعاطي.

وكانت بداية الواقعة عندما ورد بلاغ لقسم شرطة المرج من سيدة تتهم شخصين بالتحرش بها أثناء سيرها بأحد شوارع منطقة المرج، وبإجراء التحريات اللازمة وتفريغ كاميرات المراقبة الخاصة بالمناطق محل الواقعة، تم تحديد المتهمين وضبطهما وأقرا بارتكابهما واقعة التحرش وعثر بحوزتهما على مواد مخدرة بغرض التعاطي، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

مواد مخدرة المرج قسم شرطة تحقيقات محضر عاطلين

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وائل لطفي

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