السلطات الأوكرانية: مقتل 7 أشخاص وإصابة 9 من المدنيين جراء القصف الروسي

أعلنت السلطات الأوكرانية مقتل 7 أشخاص وإصابة 9 آخرين من المدنيين، جراء القصف الروسي، فيما نقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» عن مسؤول أوكراني، تأكيده بأن مئات الجنود الأوكرانيين قتلوا في ضربات جوية وهجمات صاروخية روسية خلال الليل.

وفي سياق متصل، أعلن الانفصاليون في لوجانسك، أن قواتهم تسيطر على بلدتي ستانيتسا لوجانسكايا وشاستيا، وأضافوا ندعو سكان المناطق القريبة من خط التماس إلى البقاء في بيوتهم والاحتماء في الملاجئ.

وتعرضت مبان رئاسية ومرافق عامة في العاصمة كييف لأضرار نتيجة القصف.

فيما حذر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، من أن موسكو سترد فورا على أي محاولة من الخارج للحيلولة دون العملية العسكرية التي شنتها فجر اليوم الخميس ضد أهداف في أوكرانيا.

وقال بوتين في رسالة توجه بها إلى الشعب الروسي، مع إطلاق العملية العسكرية الخاصةن "أوجه الآن بعض الكلمات المهمة جدا إلى الذين قد تسول لهم نفسهم التدخل في الأحداث الجارية: أيا كان من سيحاول الحيلولة دون إجراءاتنا ناهيك عن تشكيل خطر على دولتنا وشعبنا، يجب عليه أن يعلم أن رد روسيا سيكون فوريا وسوف يؤدي إلى نتائج لم تواجهوها أبدا في تاريخكم".