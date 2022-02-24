فرنسا تدعو مواطنيها المتواجدين فى أوكرانيا إلى مغادرتها فورًا

دعت فرنسا، اليوم الخميس، مواطنيها المتواجدين في أوكرانيا إلى مغادرة هذا البلد بشكل فوري.

وقالت وزارة الخارجية الفرنسية، في بيان لها، إنه في سياق التوترات الشديدة التي أحدثها تمركز القوات الروسية على حدود أوكرانيا، وبسبب القرار الروسي بالاعتراف باستقلال مقاطعتي دونيتسك ولوجانسك، وفي ضوء إقامة حالة الطوارئ التي أقرها البرلمان الأوكراني، وإعلان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بدء عملية موسعة شرق أوكرانيا- يجب على المواطنين الفرنسيين في أوكرانيا مغادرة هذا البلد بشكل فوري.

وأضافت أنه "لا ينصح بالسفر إلى أوكرانيا حتى إشعار آخر، خصوصًا إلى المناطق الحدودية في شمال وشرق البلاد".

وفي وقت سابق، تعهد الرئيس الأمريكي جو بايدن، الخميس، بأن "العالم سيحاسب روسيا" على هجومها في أوكرانيا، محذرًا من أنه سيتسبب ب"خسائر بشرية كارثية".

وسيلقي بايدن كلمة اليوم حول "العواقب" التي ستتكبدها روسيا بسبب ما وصفه بأنه "هجوم غير مبرر" على ما جاء في بيان بعد إعلان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

ويعقد بايدن، الخميس، اجتماعًا مع نظرائه في مجموعة السبع عند الساعة 14,00 ت غ، لبحث الأزمة بين روسيا وأوكرانيا.

وكان بايدن أعلن، الأربعاء، فرض عقوبات على خط أنانيب نورد ستريم 2 لنقل الغاز الطبيعي من روسيا إلى ألمانيا، وكانت ألمانيا أعلنت تجميد هذا المشروع.

وفي وقت سابق، أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، صباح الخميس، عن عملية عسكرية في أوكرانيا دفاعًا عن الانفصاليين الموالين لموسكو في شرق هذا البلد.

وقال بوتين، في كلمة متلفزة غير معلنة مسبقًا قبيل الساعة الثالثة بتوقيت جرينتش: "اتخذت قرار شن عملية عسكرية"، منددًا مجددًا بـ"إبادة" تدبرها أوكرانيا في شرق البلاد، ومستندًا إلى نداء المساعدة الذي وجهه الانفصاليون خلال الليل وسياسة حلف شمال الأطلسي العدائية حيال روسيا والتي تشكل أوكرانيا أداة لها برأيه.

وتوجه مباشرة إلى العسكريين الأوكرانيين بقوله "أدعوكم إلى إلقاء السلاح"، مؤكدًا أنهم سيتمكنون عندها "من مغادرة أرض المعركة من دون عائق".

وأكد أنه لا يريد "احتلال" أوكرانيا بل "نزع سلاحها".

وتوجه بكلامه بعد ذلك إلى الذين "قد يحاولون الوقوف في وجهنا فعليهم أن يعرفوا أن رد روسيا سيكون فوريًا وستكون له عواقب لم تشهدوها من قبل".

ومضى يقول: "أنا على ثقة بأن جنود روسيا وضباطها سينفذون واجبهم بشجاعة"، مؤكدًا أن "أمن البلاد مضمون".

ولم يعط أي تفاصيل عن حجم العملية وإن كانت ستقتصر على شرق أوكرانيا أو ستكون أوسع.