افتتاح معرضي "أوطان صغيرة" و "مراحل" بمركز محمود مختار الثقافي.. الليلة

يفتتح الدكتور خالد سرور، رئيس قطاع الفنون التشكيلية، في السابعة من مساء اليوم الخميس، بمركز محمود مختار الثقافي بالجزيرة، معرضين تشكليين، المعرض الأول للفنانة نهي إلهامي، والذي يقام تحت عنوان "أوطان صغيرة"، وذلك بقاعة نهضة مصر بمركز محمود مختار الثقافي، ويستمر المعرض حتى 6 مارس 2022.

وحول فلسفة العرض وبحسب الفنانة نهى إلهامي في تقديمها للمعرض: "تطرح الأعمال عدد من التساؤلات هل نحن متشابهون؟ هل تشابهت دوافع ومسارات إنتقال الطيور مع أزمات الهوية والمواطنة لدى أبناء جنسنا البشري؟ أم أننا تأثرنا، كبشر، بحركة موسمية أغرتنا إلى حد مبالغ فيه قد يصل، في بعض الأحيان، إلى درجة التسطيح أو الاستسهال، في رحلة تحقيق الحرية والذات؟ ثنائيات الريش والتكيف، أو الاختلالات البنيوية للأعشاش والمواطنة، وحركة جناح طائر في موسم الهجرة للجنوب، هي في واقع الأمر إلتماسنا للسكينة في أسفارنا، كجزء من صراع دائر مع دوافع ذاتنا المتضاربة."

والفنانة "نهى إلهامي" خريجة كلية الفنون الجميلة بالقاهرة قسم الجرافيك، شاركت في العديد من المعارض والملتقيات الفنية داخل مصر وخارجها، منها: ملتقى تونس للرسم والتصوير بالفيوم 2021 الهيئة العامة لقصور الثقافة، والمعرض القومي العام في دورته الأربعين، معرض الحفر المصري - متحف محمود مختار، معرض "اتجاه معاصر" بجاليري بيكار بدولة الكويت ٢٠١٧، "مراكب البرلس" جاليري أزاد بالزمالك، صالون القطع الصغيرة بمجمع الفنون بالزمالك، كما حصلت على العديد من الجوائز بمسابقات وزارة الشباب والرياضة، والجائزة التشجيعية لصالون القطع الصغيرة، لها مقتنيات بمتحف الفن الحديث بمصر بجانب مقتنيات خاصة لدى أفراد وقاعات عرض بمصر والكويت والولايات المتحدة الأمريكية.

ــ وافتتاح معرض الفنان خالد العجيزي بقاعة إيزيس

أما المعرض الفردي الخاص الثاني، للفنان التشكيلي خالد العجيزي، ويقام بعنوان "مراحل"، وذلك بقاعة إيزيس بمركز محمود مختار الثقافي، يستمر المعرض حتى 8 مارس 2022.

ويعرض الفنان "خالد العجيزي"، خلال معرضه "مراحل"، مجموعتين من أعماله الفنية يستعرض في إحداهما المراحل التي مر بها منذ ممارسته هواية الرسم حتى إلتحاقه بكلية الفنون الجميلة، وفي الثانية يعرض بعض الأعمال الجديدة التي نفذها بعد التخرج والتي يظهر من خلالها تأثره بالمدرسة الواقعية الكلاسيكية لكنه في نفس الوقت يحاول دمج عناصر بعيدة عن الواقع الحقيقي في أغلب اللوحات.

والفنان خالد العجيزي، من مواليد المنصورة 1997، بكالوريوس الفنون الجميلة قسم التصوير الزيتي وعضو بنقابة الفنانين التشكيليين، شارك بالعديد من المعارض الجماعية منها معرض رؤى بمتحف المنصورة القومي 2017، مسابقة الفنون الأولى والثالثة بجامعة بدر، بينالي أوستراكا الدولي 2018، ملتقى البرلس الدولي الخامس 2019، معرض شباب الغد بأكاديمية الفنون 2019، المشاركة في سمبوزيوم الأقصر الدولي للتصوير 2021، وحصل على العديد من الجوائز منها: الجائزة الأولى في مسابقة نوار للرسم 2017، الجائزة التشجيعية في مسابقة الفن الأولى بجامعة بدر 2017، الجائزة الأولى في مسابقة الفن الثالثة في التصوير الزيتي بجامعة بدر BUC 2019، الجائزة الأولى في مهرجان إبداع 8 على مستوى الجامعات المصرية في مجال الرسم 2020، وله مقتنيات فنية بمصر والخارج.