محافظ الوادى الجديد يلتقى رحلة «اعرف بلدك» والبعثة المشاركة بأولمبياد المحافظات الحدودية

التقى اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، ضيوف المحافظة الوافدين من محافظة شمال سيناء ضمن رحلات "اعرف بلدك" المقامة تحت رعاية وزارة الشباب والرياضة، وشباب المحافظة المشاركين بأولمبياد المحافظات الحدودية، وذلك في لقاء مفتوح عُقد بقاعة الديوان العام الرئيسية، بحضور الأستاذ سيد محمود سكرتير عام المحافظة ولفيفٌ من القيادات التنفيذية.

واستهل المحافظ اللقاء مُرحبًا بضيوف المحافظة، ومُعربًا عن سعادته بهذه المبادرات التي تحقق التعارف والتقارب بين أبناء الوطن في ظل القيادة السياسية الواعية.

كما شهد اللقاء فتح باب الأسئلة حول المحافظة، واستعرض المحافظ المشروعات القومية والتنموية الضخمة، والفرص وعوامل الجذب التي تحظى بها المحافظة.

من ناحيتهم أعرب الزوار عن بالغ سعادتهم بالزيارة، مُشيدين بما لمسوه من طفرة واضحة على كافة الأصعدة، وطالبوا بتنظيم المزيد من هذه الرحلات.

وفي سياقٍ متصل شجّع الزملوط أبناء المحافظة الصاعدين للقاء القمي بأولمبياد المحافظات الحدودية بأسوان، مُؤكدًا ضرورة التحلي بالروح الرياضية والأخلاق الكريمة، ومتمنيًا لهم فوزًا مشرفًا بين المحافظات المتنافسة.

وفي سياق متصل وجه اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، ببحث ودراسة الموقف القانوني للمباني والأراضي الفضاء بمنطقة الحرفيين بمدينة الخارجة، تمهيدًا لإعداد مخطط لتطوير الخدمات والمرافق بها، جاء ذلك خلال تفقده للمنطقة يرافقه المهندس مجدي الطماوي رئيس المركز والمهندس محسن مغربي مدير عام الطرق والمهندس عادل عمر مدير عام الإسكان بالمحافظة.

كما كلف المحافظ الوحدة المحلية برفع المخلفات بإمتداد المنطقة وتجهيزها للتوسع في إنشاء تقسيمات مستقبلية مخططة ومرفقة للحرفيين.

ودشن اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، وصول دعم لأسطول سيارات مديرية التربية والتعليم بعدد ١١ أتوبيس بالتنسيق بين المحافظة ووزارة التربية والتعليم، لخدمة العملية التعليمية بكافة الإدارات التعليمية،يرافقه الدكتور جمال حسن وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة.