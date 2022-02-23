الأربعاء 23 فبراير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

إنقاذ حياة رضيع ولد بأمعاء خارج البطن فى الوادى الجديد

صورة الطفل بعد انقاذه
صورة الطفل بعد انقاذه

نجحت منظومة العلاج عن بعد بمحافظة الوادى الجديد في إنقاذ حياة طفل حديث الولادة ولد داخل أحد المنازل بمركز الفرافرة في حالة صحية سيئة.

وقال الدكتور أحمد محروس وكيل وزارة الصحة بمحافظة الوادى الجديد إن وحدة العلاج عن بعد بالمديرية بالتعاون مع مستشفى الداخلة العام ووحدة جراحة الاطفال بمستشفى أسيوط الجامعة نجحت في إنقاذ حياة طفل رضيع عمر يوم تم ولادته بأحد المنازل بمركز الفرافرة يعانى من نقص كامل في تكوين جدار البطن الامامى مع خروج الأمعاء خارج البطن ووجود ثقب في جدار الاثنى عشر.

وأوضح محروس أنه على الفور قامت وحدة التشخيص عن بعد بمستشفي الداخلة بالتواصل مع مستشفى أسيوط الجامعى، وتم عرض حالة الطفل وتم تحويله واجراء عملية جراحية عاجلة تم على اثرها إنقاذ حياته.

وكانت محافظة الوادي الجديد أعلنت تشغيل عيادات "الكشف عن بعد" لاستقبال الحالات التي لا يوجد بها تخصصات أو أطباء بالوادي الجديد وعرضها يوميا على استشاريين تنفيذاََ لتوجيهات اللواء محمد الزملوط محافظ الإقليم بالتوسع في التواصل مع كبرى المستشفيات الجامعية.

نجحت منظومة العلاج الوادي الجديد انقاذ حياة طفل حديث الولادة الفرافرة وحدة العلاج عن بعد

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وائل لطفي

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