الأربعاء 23 فبراير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

على غرار كندا.. سائقو الشاحنات ينظمون احتجاجات في أمريكا ضد قيود كورونا

الشاحنات
الشاحنات

على خطى المظاهرات التي شلت العاصمة الكندية أوتاوا لأسابيع، يعتزم سائقو الشاحنات الأمريكيون يوم الأربعاء الانطلاق في رحلة عبر البلاد بطول 2500 ميل (4000 كيلومتر) باتجاه واشنطن، للاحتجاج على قيود فيروس كورونا.

وقال منظمو "القافلة الشعبية" إنهم يريدون "تنشيط الاقتصاد" وإعادة فتح البلاد، بسبب الاغلاقات المفروضة ضمن اجراءات جائحة كورونا، بحسب وكالة رويترز الامريكية.

وأفاد منظمو القافلة، أن رحلتهم  التي تستغرق 11 يومًا ستقترب من بيلتواي حول العاصمة الأمريكية في 5 مارس، "لكنها لن تتجه إلى العاصمة بشكل صحيح" ، وفقًا لبيان.

وتعمل معظم الولايات الأمريكية بالفعل على تخفيف بعض القيود في كاليفورنيا، حيث بدأت القافلة، تم رفع متطلبات الأقنعة الشاملة الأسبوع الماضي بينما الأقنعة للأشخاص الذين تم تطعيمهم مطلوبة فقط في المناطق عالية الخطورة مثل النقل العام والمدارس وأماكن الرعاية الصحية.

ومن المتوقع أن تغادر قافلة أخرى سكرانتون بولاية بنسلفانيا - مسقط رأس الرئيس جو بايدن - الأربعاء وتصل إلى بيلتواي، المعروف رسميًا باسم الطريق السريع 495، في وقت ما خلال فترة ما بعد الظهر. 

وصرح المنظم بوب بولس من سكرانتون لمحطة تلفزيون واشنطن WJLA أن موكبه ليس لديه نية لخرق القوانين أو عرقلة حركة المرور ، لكنه حذر من أن هذا قد يحدث إذا لم تكن مطالبهم المتعلقة بتفويضات تفشي الوباء وتكلفة الوقود مقصودة.

في كندا ، خنقت الاحتجاجات المتعلقة بالوباء الشوارع في أوتاوا لأكثر من ثلاثة أسابيع ومنعت أكثر المعابر البرية ازدحامًا بين كندا والولايات المتحدة - جسر السفير الذي يربط ويندسور وأونتاريو وديترويت - لمدة ستة أيام.

ازدهر الاقتصاد منذ أن ضخت الحكومة الفيدرالية تريليونات الدولارات في شكل إغاثة ، حيث نمت بنسبة 5.7٪ في عام 2021 ، وهو الأقوى منذ عام 1984 ، وإن كان ذلك من مد وجزر منخفض في عام 2020 ، حسبما أفادت وزارة التجارة الامريكية في يناير.

كندا أمريكا سائقو الشاحنات كورونا احتجاجات

رئيس التحرير

وائل لطفي

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