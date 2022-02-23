أول تعليق من «أشرف العربى» بعد قرار تعيينه رئيسًا لمعهد التخطيط

عقب الدكتور أشرف العربى وزير التخطيط السابق، على القرار الجمهورى بتعيينه رئيسًا لمعهد التخطيط القومى الذراع البحثية لوزارة التخطيط اعتبارًا من أول مارس 2022 ولمدة أربعة سنوات.

وقال الدكتور أشرف العربى، عبر صفحته الشخصية على “فيس بوك”، عدت مؤخرًا إلى وطني الحبيب مصر، لأتشرف اعتبارًا من أول مارس بمنصب رئيس معهد التخطيط القومى، بيتى الذى له الفضل - بعد الله - فيما أنا فيه الآن، ولأجلس على الكرسى الذى جلس عليه قبلى عظماء التخطيط فى مصر والوطن العربى، داعيًا المولى عز وجل أن يوفقنى وزميلاتى وزملائى فى المعهد لكل ما فيه خير المعهد وخير الوطن.

وتابع: "أود أن أنتهز هذه المناسبة لأعبر عن صادق محبتى وعظيم امتنانى لأخوتى وأخواتى فى المعهد العربى للتخطيط الذين قضيت معهم السنوات الخمس الماضية، حيث كانوا وبحق بمثابة أسرتى الصغيرة وكانت التجربة برمتها من أفضل تجاربى على الصعيدين المهنى والشخصي، وكانت الكويت بالنسبة لى وبحق بلدى الثانى الذى سأظل دائمًا محبًا له وعارفًا لفضله".

وتقدم بالشكر والتقدير للدكتور علاء زهران الرئيس الحالي لمعهد التخطيط القومى على ما بذله من جهد مخلص على مدى السنوات السابقة، مضيفًا: “آمل أن يوفقنى الله فى استكمال ما حققه من إنجازات، ومتطلعًا فى الوقت ذاته لمزيد من التعاون مع الزميلة الراقية الوزيرة الدكتورة هالة السعيد وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية ورئيس مجلس إدارة المعهد لكى يحتل مكانته اللائقة كمركز فكر وبيت خبرة متميز على المستويين المحلى والإقليمى”.

وفى هذا الإطار، تقدم الدكتور علاء زهران رئيس معهد التخطيط القومى بالنيابة عن أسرة المعهد بخالص التهنئة للدكتور أشرف العربى أستاذ الاقتصاد بالمعهد ووزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى السابق بمناسبة صدور القرار الجمهورى بتعيينه رئيسًا للمعهد لمدة أربع سنوات اعتبارًا من الأول من مارس 2022، معربًا عن تمنياته الطيبة بدوام التوفيق والسداد والعمل لما فيه خير مصرنا الغالية.