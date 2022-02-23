«فتوى الأزهر» تُعدد الأعمال كفارات الذنوب و ماحيات الخطايا

أجابت لجنة الفتوى بالأزهر فرع القرين بالشرقية، عن تساؤل أحد متابعي صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي"فيس بوك"، يقول: أريد عمل يكفر عني الذنوب والخطايا؟.

ومن جانبها، قالت لجنة الفتوى بالأزهر، هناك العديد من الأعمال التي تكفر الذنوب ، ومن أسباب تكفير الخطايا، ما جاء في صحيح مسلم: (ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ قالوا: بلى يا رسولَ اللهِ، قال إسباغ الوضوء على المكاره، وكثرة الخطا إلى المساجِد، وانتظار الصلاة بعد الصلاة، فذلكم الرباط).

وأوضحت أن معنى إسباغ الوضوء كما قاله الزركشي: هو تعميم العضو بالماء بحيث يجري عليه، ولا يكون مسحا.

وأشارت إلى أن تنشيف الأعضاء بعد الوضوء قال عنه النووي بعد أن ذكر الأقوال فيه: (مباح يستوي فعله وتركه، وهذا الذي نختاره، فإن المنع أو الاستحباب يحتاج إلى دليل ظاهر). (شرح مسلم).

التواصل مع لجنة الفتوى بالأزهر

ويشار إلى أن مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر، والتي تتبع له لجنة الفتوى، وتتخذ من الجامع الأزهر مقرًا لها، حدد طريقة التواصل مع اللجنة لطلب فتوى على صفحته الالكترونية رابطا لطلب الفتوى والرد عليها، وذلك بالاتصال برقم التليفون التالي: 25105819 أو من خلال العنوان الالكترونى التالى http://www.azhar.eg/magmaa

كما وضع رابط اللجنة على موقع التواصل الاجتماعي"فيسبوك" https://www.facebook.com/AIRCAzhar وتويتر https://twitter.com/AIRCAzhar كذلك يمكنك أيها المواطمن إرسال فتواك عبر البريد الخاص بالمركز الإعلامى بمجمع البحوث الإسلامية وهو [email protected] كما خصص اللجنة الخط الساخن 19493 للرد على تساؤلات الجمهور.