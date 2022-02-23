إحالة 12 متهماً بالشروع فى تهريب 6 مواطنين إلى السودان للجنايات

أصدرت النيابة العامة في البحر الأحمر قرارا يقضي بإحالة 12 متهما بينهم راعيان إبل سودانى الجنسية "مخلى سبيلهم" إلى الجنايات لشروعهم في تهريب 6 مواطنين من مصر إلى السودان مقابل مبالغ مالية.

كشفت التحقيقات فى القضية التي حملت رقم 1315 لسنة 2021 جنايات قسم مرسى علم، والمقيدة برقم 1409 لسنة 2021 كلى البحر الأحمر ، قيام كل من المتهمين " م . س . ع - راعى إبل" وينتمى لقبيلة الرشايدة ومقيم بالشلاتين ، و "م . ف . ع - يعمل بمخبز " ومقيم بالمفرجية التابعة لمركز قوص محافظة قنا ،و "ك .ع . ح - تاجر خردة" ومقيم بقرية أبو شوشة التابعة لمركز أبو تشت بمحافظة قنا، و "م . م. ع - مزارع" ويقيم وادى خيطة مركز نصر النوبة أسوان، و " م . ع . م - عامل بمستودع أنابيب" ومقيم الشبيكة سلوا مركز كوم امبو محافظة أسوان، و "س . م . ح - سودانى - ويعمل راعى إبل " ومقيم بالشلاتين محافظة البحر الأحمر، و "س . م . ه - صاحب مغسلة سيارات" ومقيم وادى عبادى التابعة لمركز ادفو محافظة أسوان ، و "ع . ر . ع - مزارع " ومقيم الرديسية بحرى العدوة مركز ادفو محافظة أسوان، و "إ . أ . م - مزارع " ومقيم بقرية العركى مركز فرشوط محافظة قنا، و "م . م .ح - عامل حدادة" ومقيم بقرية الحراجية مركز قوص محافظة قنا ، و "ع. ع . ع - عامل حدادة" ابو مناع ابو مناع الفاوية مركز دشنا محافظة قنا، و " ا . س . ا - عامل " مقيم الكلاحين نجع معين مركز قفط محافظة قنا، فى يوم 27 أكتوبر 2021 بدائرة قسم شرطة الشلاتين بمحافظة البحر الأحمر بالشروع.

فى تهجير كل من المجنى عليهم "إسلام خضر عبد الله - عبير محمد خليفة - ياني دليام نوح تشاركس- سودانى - عماد محمد عمر النور - عبد الفتاح فضل الله جابر فضل الله - محمد سمير عبد القادر"، وذلك بطريقة غير شرعية من داخل الأراضى المصرية إلى الأراضي السودانية عبر الطرق والمدقات الجبلية نظير تحصلهم على مبالغ مالية منهم حال كونهم منضمون لجماعة إجرامية منظمة لاغراض تهريب المهاجرين يتزعمها المتهم الأول ، إلا أنه قد أوقف أثر جريمتهم لسبب لادخل لارادتهم فيه وهو ضبطهم.

تضمنت قائمة أدلة الثبوت التى أعدها أحمد عاطف - رئيس النيابة بنيابة البحر الأحمر فيما شهدت به إسلام خضر عبد الله خضر - سودانية الجنسية - مقيمة بمنطقة المرج محافظة القاهرة بأنه نفاذاً لرغبتها فى العودة لوطنها بطريق غير شرعى اتفقت مع من يدعى " أحمد السمسار" على تهجيرها برا نظير مبلغ 3500 جنيه ، وفى ميعاد سفرها تقابلت مع أحد السائقين الذى نقلها والشهود من الثانية حتى الخامسة إلى مدينة الشلاتين حيث هاتفها المتهم السادس و أبلغها وباقى المجنى عليهم، بأنه المسئول عن تهريبها ورفقائها إلى موطنهم وحال انتظارها ضبطت وباقى المجنى عليهم وشهد كافة الضحايا بما شهدت به الشاهدة الأولى.

وفي التحقيقات شهد العقيد محمد سمير - رئيس قسم الهجرة غير شرعية بالبحر الأحمر ، بأنه أثناء مروره وتفقده الحالة الأمنية بدائره قسم الشلاتين أبصر الشهود سالفى الذكر وباستيقافهم للوقوف على هويتهم أقروا له بأنهم كانوا فى طريقهم للعودة لوطنهم بمعرفة المتهم السادس بطريقة غير شرعية حيث تمكن من ضبطه بارشادهم وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط أقر بعمله فى مجال تهريب المهاجرين الغير شرعيين.

كما شهد أيضاً المقدم محمود صلاح الدين قنصوة - رئيس فرع البحث بالإدارة العامة لمكافحة الهجرة الغير الشرعية ، بأن تحرياته السرية توصلت إلى صحة ما شهد به سالفه و أضاف بأن المتهمين جميعاً وراء ارتكاب الواقعة كل حسب دوره كونهم منضمون لجماعة إجرامية تخصصت فى مجال تهريب المهاجرين غير الشرعيين يتزعمهم المتهم الأول، وعزى قصدهم فى مجال تهريب الشهود نظير مبالغ مالية عن كل متهم يقسم فيما بينهم.