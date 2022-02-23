ضبط عاطلين بحوزتهما كيلو و650 جرامًا من مخدر الآيس بسوهاج

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بسوهاج من ضبط عاطلين بحوزتهما كمية من مخدر “الأيس” تزن حوالى كيلو و٦٥٠ جراما، قبل ترويجها وبيعها بدائرة مركز ومدينة سوهاج، وتم إحالة المتهمين إلى النيابة التى تولت التحقيق، تحت إشراف المستشار مصطفى عباس المحامى العام لنيابات شمال سوهاج.

بدأت تفاصيل الواقعة بورود معلومات الى اللواء معتز توفيق، مساعد الوزير للإدارة العامة لمكافحة المخدرات عن اتساع نشاط المتهمين فى ترويج وبيع المخدرات بمركز سوهاج.

على الفور وبتكثيف التحريات تم استصدار إذن من النيابة العامة وإعداد حملة موسعة بقيادة العقيد أحمد حفنى المشنب، رئيس مباحث المخدرات بالإدارة العامة بسوهاج بإشراف اللواء محمد الضبع، رئيس منطقة وسط الصعيد بالإدارة العامة لمكافحة المخدرات والتعاون مع مديرية أمن سوهاج بإشراف اللواء محمد شرباش مساعد الوزير لأمن سوهاج، وتم ضبط كلا من أحمد ف ع م مواليد١٩٨٢عاطل، وحماده م م ح مواليد ١٩٨٥ عاطل، ومقيمان قرية المحامده القبليه مركز سوهاج، وبحوزتهما ١،٦٥٠ كيلو جرام آيس ومبلغ قدره خمسه وثلاثون ألف سبعمائة وخمسون جنيها من متحصلات البيع ومطواة وهاتفين محمول وميزان حساس ودراجتين دون لوحات.