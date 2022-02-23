الأربعاء 23 فبراير 2022
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

إخماد حريق بمنزل في منشأة القناطر

حريق
حريق

نجحت قوات الحماية المدنية بالجيزة، اليوم الأربعاء، في إخماد حريق اندلع في منزل بمنشأة القناطر، تم إخطار اللواء علاء فاروق مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيقات.

تلقت غرفة عمليات الحماية المدنية بالجيزة إخطارا من شرطة النجدة يفيد تصاعد أدخنة كثيفة يتبعها ألسنة اللهب من داخل منزل في منشأة القناطر.


ودفع اللواء جابر بهاء مدير الحماية المدنية بالجيزة بقوات الدفاع المدني مدعومين بـ3 سيارات إطفاء بقيادة نائبه اللواء علاء خلوصي.

وبإجراء التحريات تبين أن الحريق وقع منزل عبدالحميد حسن أبوالعلا قرية الرهاوى – منشأة القناطر.

الحماية المدنية الدفاع المدني إخماد حريق منشأة القناطر سيارات إطفاء

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وائل لطفي

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