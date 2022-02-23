حسام عبدالغفار: العالم اكتشف أهمية الصحة بعد جائحة كورونا

قال الدكتور حسام عبد الغفار، أمين عام المستشفيات الجامعية، والمتحدث الرسمى لوزارة الصحة والسكان، إن العالم بعد جائحة فيروس كورونا، اكتشف وتعلم أهمية الصحة وحتى يصبح ما تعملناه حقيقة كان لابد ان نعمل على تحقيق الأمان الصحى.

وأضاف عبدالغفار، أن الأمان الصحى لا يتحقق إلا بتوطيد صناعة الدواء والمستلزمات والأجهزة الطبية وكذلك بتوحيد القوانين وتكامل الهيئات الرقابية ولا يكون إلا بمستوى عال من التدريب والقدرة على التغلب على الكوارث الطبية.

وتابع: “لابد من النظم الصحية أن تكون مرنة ولاحتواء كافة المتغيرات، ولن يكون أحد منا بمأمن ولا أمان لدولة أو مجتمع صحى إلا بالعالم الصحى، ومن هنا جائت فكرة صحة إفريقيا والتى يرعاها الرئيس عبد الفتاح السيسى والذى وجه بتحقيق ذلك قبل الجائحة”.

وأشار إلى أنه أصبح هناك ضرورة للتكامل على مستوى التشريعات والخبرة والقدرة على تحقيق الصناعات الدوائية بما فيها الدواء واللقاح، والتكامل على مستوى تدريب الفرق الطبية سواء فى إفريقيا أو في العالم العربي.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفى الذى تعقده الأن الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي، حول المنتدى الطبى الأفريقى الأول "ExCon Health Africa" بحضور سفراء الدول الأفريقية والعربية.

وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قد استعرض الأسبوع الماضى، تقريراً مقدماً من اللواء طبيب بهاء الدين زيدان، رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية، حول الاستعدادات الخاصة بتنظيم الهيئة للمعرض والمؤتمر الطبى الأفريقى الأول "ExCon Health Africa".

وأشار اللواء بهاء الدين زيدان خلال التقرير إلى أن الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية بصدد الاعداد لتنظيم المعرض والمؤتمر الطبي الأفريقي الأول، والذى سيقام خلال الفترة من 5 إلى 7 يونيو القادم، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.

وأكد اللواء بهاء الدين زيدان أن الهيئة تسعى من خلال عقد هذا المؤتمر إلى جعله ملتقى سنوياً بين الشركات العالمية ومسئولى القطاع الطبي من الجانب الأفريقي، بحيث يتم من خلاله عرض التكنولوجيا الحديثة فى المجالات الطبية، وخلق منصة أعمال مستدامة تربط مسئولي الرعاية الصحية والشركات المصنعة والوكلاء والموزعين ومقدمي الرعاية الصحية في العالم تحت سقف واحد بالإضافة إلى إتاحة الفرصة لجميع شركاء الرعاية الصحية للتفاعل معاً.