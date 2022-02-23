انقضاء الدعوى ضد عامل متهم بقتل طالب تحرش بفتاة في دار السلام

قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، ببراءة 3 طلاب متورطين في الشروع بقتل آخر بسبب التحرش، وانقضاء الدعوى لعامل بسبب وفاته، بمنطقة دار السلام.

واستندت المحكمة على شهادة الشهود الذين أكدوا أن المتهم الأول العامل - المتوفي- هو مرتكب الواقعة، وشدد على عدم تدخل باقي المتهمين في الواقعة.

صدر الحكم برئاسة المستشار جمال السمري بضوية المستشارين محمد سامح عبد الخالق و مصطفي انور مؤمن و امانة سر صبحي عبد الحميد و محمد صابر.

كشف أمر إحالة المتهمين في القضية رقم رقم 747 لسنة 2021 كلي حلوان، أن «محمد. ك، عامل، إسلام. م، طالب، أحمد. م، طالب، نور الدين. ن، طالب»، أنهم شرعوا في قتل المجني عليه - أحمد سامي - بسبب تحرشه بفتاة، فتجمعوا عليه وشلوا حركته وقيدوه ، ثم طعنوه بسلاح أبيض.