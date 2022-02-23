الأربعاء 23 فبراير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

وزير التنمية المحلية يهنئ الـرئيس السيسي بذكرى الإسراء والمعراج

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

بعث اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، برقية تهنئة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، بمناسبة الاحتفال بذكرى الإسراء والمعراج.

وقال شعراوي في نص البرقية: "يسعدني أن أتقدم لكم بأصدق التهاني وأطيب التمنيات بمناسبة حلول ذكري ليلة الإسراء والمعراج، داعياً المولي عز وجل أن يعيد هذه الأيام المباركة على فخامتكم وشعب مصر العظيم والأمة الإسلامية بالخير واليمن والبركات، وأن يحفظ مصر ويرفع شأنها وتظل منارة العالم العربي والإسلامي أجمع ويعم ربوعها السلام بجهودكم وجهود رجالها المخلصين، حفظكم الله ورعاكم ووفقكم لما فيه الخير لمصرنا الحبيبة".

التنمية المحلية السيسي الإسراء والمعراج

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