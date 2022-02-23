الأربعاء 23 فبراير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

حجز نقَّاش سكب مياه نار على طالب بالشرقية

حبس نقَّاش
حبس نقَّاش

أمرت نيابة ديرب نجم، بمحافظة الشرقية، اليوم الأربعاء، حجز نقَّاش، 24 ساعة؛ لاتهامه بسكب مياه نار عليه انتقامًا منه بسبب خلافات سابقة في محافظة الشرقية.

وتلقت شرطة النجدة إشارة من مستشفى ديرب نجم المركزي بوصول «شعيب. إل. م» (17 عامًا - طالب بالتعليم الثانوي التجاري) مقيم دائرة مركز ديرب، مصابًا بحروق من الدرجة الثانية بالوجه والرقبة وتم تحويله لمستشفى ههيا للحروق.

وبالفحص، تبيَّن قيام «أحمد. م» (17 عامًا - نقَّاش) بارتكاب الواقعة وسكب مياه نار على وجه المتهم أثناء وجوده بكافيه، على إثر خلافات بينهما منذ 7 أشهر قام على إثرها المجني عليه بإصابة المتهم في وجهه بسلاح أبيض بسبب خلافات بينهما سببها معاكسة فتاة.

وبعد إجراء المتهم جراحة تجميل بالوجه قرر الانتقام من الطالب، وما أن شاهده جالسًا بكافيه قام بسكب مياه نار عليه وفرَّ هاربًا.

وتمكن ضباط مباحث مركز شرطة ديرب نجم من ضبط المتهم ويعمل نقَّاشًا، وتحرر عن الواقعة المحضر رقم 3506 جنح مركز ديرب نجم لسنة 2022.

نيابة ديرب نجم سكب مياه نار نقاش محافظة الشرقية خلافات سابقة

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وائل لطفي

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