الأربعاء 23 فبراير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

اليوم محاكمة 8 بقتل مزارع وشروعهم في قتل شقيقه بالشرقية

محكمة
محكمة

تستكمل محكمة جنايات الشرقية، اليوم الأربعاء، محاكمة 8 بلطجية متهمين بقتل مزارع وشروعهم في قتل شقيقه أثناء تواجدهما بالحقل لري أراضيهما بإحدى قرى الشرقية.

كان اللواء محمد والي مدير أمن الشرقية تلقى إخطارًا من مستشفى الزقازيق الجامعي بوصول مجدي أحمد غنيم 63 عامًا، وشقيقه محمد 85 عامًا مصابين بجروح قطعية نافذة، وأن الأول لفظ أنفاسه الأخيرة متأثرًا بإصابته، وتم إنقاذ شقيقه.

توصلت التحريات التي أشرف عليها اللواء عمرو رؤوف مدير المباحث الجنائية، إلى أن المجني عليهما من قرية شوبك بسطة مركز الزقازيق وأن مرتكبي الواقعة 8 من البلطجية وأنه أثناء تواجدهما بحقلهما لتشغيل ماكينة المياه لري الأرض فوجئا بهجوم البلطجية عليهما وطعنهما بالأسلحة البيضاء دون وجود خلافات بينهم وفور سماع زوجة المجني عليه آمال مدكور خبر وفاة زوجها أصيبت بأزمة قلبية أودت بحياتها حزنا على فراق زوجها.

وتم القبض على البلطجية وإحالتهم للنيابة التي تولت التحقيق بإشراف المستشار محمد الجمل المحامي العام لنيابات جنوب الشرقية والتي قدمتهم لمحكمة الجنايات.

محكمة جنايات الشرقية محاكمة 8 بلطجية مزارع قتل اللواء محمد والى مدير أمن الشرقية مستشفى الزقازيق الجامعى

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