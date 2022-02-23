الأربعاء 23 فبراير 2022
el captain studio dostor aman
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تقارير ومتابعات

الآن رابط تسجيل استمارة الثانوية العامة 2022

استمارة الثانوية
استمارة الثانوية العامة

رابط تسجيل استمارة الثانوية العامة 2022 من الكلمات الأكثر بحثا عبر محرك البحث العالمي جوجل خلال الآونة الأخيرة منذ إعلان وزارة التربية والتعليم عن تلقي بيانات الطلاب في استمارة الامتحانات.

يستعرض الدستور من خلال هذا التقرير رابط وخطوات التسجيل وآخر موعد للتسجيل الإلكتروني.


رابط تسجيل استمارة الثانوية العامة 2022

خصصت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني موقعا إلكترونيا من خلال هذا الرابط ( من هنا) لتسجيل كافة بيانات طلاب الثانوية العامة بشعبتيها العلمية والأدبية في الاستمارة المؤهلة لدخول الامتحانات النهائية في العام الدراسي الحالي ( 2021_2022) وذلك دون جهد كبير للطلاب وأولياء الأمور حيث يمكن مراجعة الاستمارات من اللجنة المكلفة بذلك في أقل وقت ممكن.

وذلك ضمن الخطة الإلكترونية التي اعتمدتها الحكومة المصرية لتوفير كافة الخدمات للمواطنين بشكل إلكتروني دون جهد أو إهدار للوقت للاستفادة القصوى من الثورة التكنولوجية التي يتمتع بها العالم حاليا.


خطوات تسجيل استمارة طلاب الثانوية 2022

من خلال خطوات إلكترونيا بسيطة يمكن تسجيل بيانات طلاب الثانوية العامة بشعبتيها العلمية والأدبية في الاستمارة المؤهلة لدخول الامتحانات النهائية للعام الدراسي الحالي وذلك بإتباع الخطوات التالية:-

  • تسجيل الدخول عبر موقع وزارة التربية والتعليم من خلال هذا الرابط ( من هنا).
  • اختيار أيقونة تسجيل استمارة طلاب الثانوية العامة.
  • كتابة بيانات الطالب الراغب في التسجيل كاملة.
  • تحديد المواد الدراسية التي يخضع الطالب لدراستها وفقا للشعبة الدراسية.
  • تحميل كافة الأوراق المطلوبة للتقديم.
  • الضغط على زر الحفظ.
  • طباعة الاستمارة.
  • توقيع ولي الأمر وتسليمها للمدرسة المقيد بها الطالب.

اقرأ أيضاً

تفاصيل تسجيل استمارة امتحانات الثانوية العامة


آخر موعد لتسجيل استمارة طلاب الثانوية

يمكن لطلاب الثانوية العامة تسجيل الاستمارة المؤهلة لدخول الامتحانات من خلال رابط تسجيل استمارة الثانوية العامة 2022 قبل يوم 25 فبراير الجاري وذلك حيث أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن غلق الموقع في هذا اليوم ورفض كافة الاستمارة التي ستتم عقب المهلة المحددة.

وتجرى امتحانات الثانوية العامة بشعبتيها العلمية والأدبية يوم 11 يونيو المقبل، وتستمر لمدة شهر ونصف تقريبا وفقًا للخطة الزمنية المعتمدة من الوزارة قبل انطلاق العام الدراسي الحالي في 9 أكتوبر الماضي.
 

تجديد حبس زوج تعدى على زوجته بالضرب بالمحلة

وزير خارجية النمسا: بلادنا تتخلى عن الحياد السياسي في أزمة أوكرانيا

2575 مخالفة لقائدي الدراجات النارية لعدم ارتداء الخوذة

العراق يعلن تدمير وكرين لداعش بضربة جوية في كركوك

رابط تسجيل استمارة الثانوية العامة 2022 رابط تسجيل استمارة الثانوية العامة تسجيل استمارة الثانوية العامة استمارة الثانوية العامة الثانوية العامة وزارة التربية والتعليم

رئيس التحرير

وائل لطفي

لنا إصلاحنا ولهم غبارهم

الأكثر قراءة

«التنبؤات بهيئة الأرصاد الجوية» يكشف حالة الطقس غدًا

مجلس النواب يوافق نهائيا على قانون الإيجار القديم لغير الغرض السكنى

سقوط «هاكر» اخترق حسابات فتيات في 3 محافظات.. «ابتزهن بمحتوياتها»

توصية من لجنة التخطيط في «الأهلي» بشأن «كهربا»

محمد رمضان يغسل أسنانه بـ«معجون من الذهب»

مدبولي: اجتماع خاص اليوم لدراسة تداعيات الأزمة الروسية- الأوكرانية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

الغزو الروسي لأوكرانيا.. ماذا بعد؟

ماجد حبته

مراجعة النظراء.. مصر وإفريقيا

إبراهيم داود

عن الآثار الجانبية

أ.د. إلهام سيف الدولة حمدان

اختر معركتك بحكمة

لواء. محسن الفحام

وزارة الداخلية واستراتيجية حقوق الإنسان

لواء.حمدى البطران

دوافع التحقيق مع طه حسين

جلال حمام

كيف نواجه شطحات الأفكار؟

د. القس صفوت البياضى

متى تستريح البشرية من الهجمة الفيروسية؟

صور

صور من أول أيام الدراسة بـ«الترم الثاني»

ورد القناطر.. هدايا العشاق فى «الفالنتين داى»

الجلسة الافتتاحية لمؤتمر الأوقاف

محطة تل أبيب

المزيد

جانتس: نحتاج لإعداد قدرات هجومية ضد إيران حال انتهاكها لاتفاق مستقبلى

محكمة إسرائيلية تؤجل إخلاء أسرة فلسطينية من حى الشيخ جراح

إتلاف وثائق سرية و«قوافل منفصلة».. كيف أخلت إسرائيل سفارتها فى أوكرانيا؟