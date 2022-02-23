العراق يوضح حقيقة أعتقال عدد من الإرهابيين في محافظة صلاح الدين

اعلنت العراق، اليوم الاربعاء، توضيحاً بشأن أعتقال عدد من الإرهابيين.

وذكر بيان لهيئة الحشد الشعبي أن مواقع التواصل الاجتماعي تداولت في الآونة الأخيرة خبر استهداف وزير الدفاع من قبل المديرية العامة للأمن والانضباط التابعة للهيئة الحشد بعد عمليات اعتقال الإرهابيين التابعين إلى تنظيم داعش في منطقة العيثة بقضاء الشرقاط ضمن محافظة صلاح الدين والتي قامت بها مديرية الأمن.

وأضاف البيان, أن المديرية العامة تؤكد على السمعة الحسنة للوزير ومواقفه في عمليات التحرير ومشاركته أثناء عمليات التحرير التي طالت المناطق التي تم السيطرة عليها من قبل المجاميع الإرهابية آنذاك.

وأكد البيان أن المديرية العامة تؤكد في نفس الوقت على أن كافة تحركاتها لا تتم إلا بشكل قانوني ورسمي وبحس أمني ووطني عالي لمنع كافة التهديدات التي تطال بلادنا العزيزة وارضنا من قبل المجاميع الإرهابية وهي بعيدة كل البعد عن الاستهداف الشخصي او الطائفي لمكون دون آخر.

ودعا كافة الهيئات الإعلامية إلى أن تتجنب المصادر المشبوهة وغير الموثوقة في عملية نقل وتداول الأخبار وأن تتلقى الأخبار من الهيئات الإعلامية الرسمية والمعروفة برصانتها ودقتها في نقل الأخبار.

في وقت سابق , ذكرت خلية الإعلام الأمني بالعراق، في أنه بعد متابعة استخبارية دقيقة من قبل مديرية الاستخبارات العسكرية في وزارة الدفاع وخلية الاستهداف التابعة لقيادة العمليات المشتركة، صبت طائرات القوة الجوية العراقية جام غضبها على عجلة كان يستقلها ما يسمى والي الأنبار الإرهابي مثنى خضر كامل شتران المكنى أبو ملوكة، مع أحد مساعديه.

كان تنظيم داعش قد اعتمد خلال سيطرته على بعض مدن العراق في يونيو 2014، على نهب آبار النفط والأثار وبيعها لتوفير الغطاء المالي لعناصر التنظيم قبل إنهاء دولته المزعومة في عام 2017.