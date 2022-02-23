غرفة معيشة أنيقة متجددة الهواء.. موضة 2022

نحن الأن علي وشك انتهاء فصل الشتاء، ونستعد لاستقبال الربيع؛ لذا ترغب عدد من السيدات في إعادة تنظيم غرفة المعيشة؛ لتصبح مُنظمة ومشرقة وتدخلها أشعة الشمس.

ونستعرض وفقا لموقع “ digsdigs” غرف معيشة أنيقة ومتجددة الهواء.

غرفة معيشة بجدران رمادية حمامة وأريكة زاوية مع بطانيات ووسائد وردية ومحايدة وديكور ذهبي جميل وطاولة قهوة متدرج.

غرفة معيشة باستيل بجدران وردية وأريكة خضراء مائية وستائر متناسقة وطاولة قهوة زجاجية وثريا وردية جميلة.

غرفة معيشة مشرقة بجدران وردية فاتحة وأريكة وردية وطاولة قهوة زجاجية وعمل فني جريء وسجادة ملونة مع مطبوعات.

غرفة معيشة بناتية مشرقة مع سجادة ملونة مطبوعة بالزهور وأريكة وردية وكرسي استرخاء ووسائد ملونة ونباتات خضراء.

غرفة معيشة أنيقة وعصرية بها صوفا زاوية بيضاء ووسائد وردية وبوف وطاولة قهوة زجاجية وثريا كريستال.

غرفة معيشة أنيقة وعصرية مع أثاث مدمج محايد ، وكراسي محايدة وأريكة وردية ، وطاولة مستديرة وثريا من الخرز.

غرفة معيشة عصرية أنيقة مع ، وأريكة زاوية كبيرة ، وكرسي هزاز أحمر الخدود ، ووسادات وردية ومصباح أرضي ذهبي

غرفة معيشة أنيقة مليئة بالضوء مع أريكة رمادية ووسائد وردية خوخيّة وطاولة قهوة من الرخام ولمسات من اللون الوردي.

غرفة جلوس ملونة بجدران دراق، جدار ملون مميز ، أريكة منخفضة أرجوانية ، وسجادة ملونة وطاولة كتلة ملونة.

غرفة معيشة مع أثاث جلوس محايد ووسائد وردية وجدار معرض وردي وطاولة قهوة وسجادة وردية.

غرفة معيشة بجدران حمراء، كرسي أحمر الخدود ، وسادة وردية اللون ، عثماني أخضر وجدار معرض، ونباتات وأزهار.

غرفة جلوس بمقاعد ذات لون وردي وكراسي رمادية، عثماني محايد ، بساط زهري وألوان مائية بألوان الباستيل مدهشة.

غرفة جلوس بجدران محايدة وأريكة وردية فاتحة مع وسائد هامشية وجدار معرض ملون ومقاعد مغربية وسجادة وردية.

لمسات من ورق الحائط ، أريكة زاوية كريمية ، وسائد كريمية وردية، وكراسي وردية وثريا زهرية.

غرفة جلوس مبهجة مع أريكة ركنية وطاولة زجاجية وقلب عشب وردي والكثير من وسائد الباستيل.

غرفة جلوس لامعة وبراقة مع أريكة وردية وطاولة قهوة زجاجية ومرايا وثريا كريستالية ووسائد وردية ولامعة.