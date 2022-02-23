الأربعاء 23 فبراير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

لايف ستايل

غرفة معيشة أنيقة متجددة الهواء.. موضة 2022

غرفة معيشة أنيقة
غرفة معيشة أنيقة

نحن الأن علي وشك انتهاء فصل الشتاء، ونستعد لاستقبال الربيع؛ لذا ترغب عدد من السيدات في إعادة تنظيم غرفة المعيشة؛  لتصبح مُنظمة ومشرقة وتدخلها أشعة الشمس.

ونستعرض وفقا لموقع “ digsdigs” غرف معيشة أنيقة ومتجددة الهواء.

غرفة معيشة أنثوية جميلة بجدران رمادية حمامة وأريكة زاوية مع بطانيات ووسائد وردية ومحايدة وديكور ذهبي جميل وطاولة قهوة متدرجة

غرفة معيشة بجدران رمادية حمامة وأريكة زاوية مع بطانيات ووسائد وردية ومحايدة وديكور ذهبي جميل وطاولة قهوة متدرج.

غرفة معيشة باستيل جميلة بجدران وردية وأريكة خضراء مائية وستائر متناسقة وطاولة قهوة زجاجية وثريا وردية جميلة

غرفة معيشة باستيل بجدران وردية وأريكة خضراء مائية وستائر متناسقة وطاولة قهوة زجاجية وثريا وردية جميلة.

 

غرفة معيشة مشرقة وأنثوية بجدران وردية فاتحة وأريكة وردية وطاولة قهوة زجاجية وعمل فني جريء وسجادة ملونة مع مطبوعات

غرفة معيشة مشرقة بجدران وردية فاتحة وأريكة وردية وطاولة قهوة زجاجية وعمل فني جريء وسجادة ملونة مع مطبوعات.

 

غرفة جلوس أنثوية مشرقة وممتعة مع أريكة بيضاء وكرسي وردي ساخن وسجادة ملونة وطاولة قهوة متدرجة ووسائد ملونة وجدار معرض جريء

غرفة معيشة بناتية مشرقة مع سجادة ملونة مطبوعة بالزهور وأريكة وردية وكرسي استرخاء ووسائد ملونة ونباتات خضراء.

غرفة معيشة أنيقة وعصرية بها صوفا زاوية بيضاء ووسائد وردية وبوف وطاولة قهوة زجاجية وثريا كريستال.

غرفة معيشة أنيقة وعصرية بها صوفا زاوية بيضاء ووسائد وردية وبوف وطاولة قهوة زجاجية وثريا كريستال.

غرفة معيشة أنيقة وعصرية مع أثاث مدمج محايد ، وكراسي محايدة وأريكة وردية ، وطاولة مستديرة وثريا من الخرز.

غرفة معيشة أنيقة وعصرية مع أثاث مدمج محايد ، وكراسي محايدة وأريكة وردية ، وطاولة مستديرة وثريا من الخرز.

غرفة معيشة عصرية أنيقة ذات طابع أنثوي ، وأريكة زاوية كبيرة ، وكرسي هزاز أحمر الخدود ، ووسادات وردية ومصباح أرضي ذهبي

غرفة معيشة عصرية أنيقة مع ، وأريكة زاوية كبيرة ، وكرسي هزاز أحمر الخدود ، ووسادات وردية ومصباح أرضي ذهبي

غرفة معيشة أنيقة مليئة بالضوء مع أريكة رمادية ووسائد وردية خوخيّة وطاولة قهوة من الرخام ولمسات من اللون الوردي

غرفة معيشة أنيقة مليئة بالضوء مع أريكة رمادية ووسائد وردية خوخيّة وطاولة قهوة من الرخام ولمسات من اللون الوردي.

تصميم داخلي أنيق مستوحى من الطراز العتيق مع مدفأة زائفة وأريكة وكرسي باللون الفوشيا وطاولة قهوة زجاجية وثنائي من الثريات الكريستالية

غرفة جلوس ملونة بجدران دراق، جدار ملون مميز ، أريكة منخفضة أرجوانية ، وسجادة ملونة وطاولة كتلة ملونة.

غرفة معيشة لطيفة وجميلة مع أثاث جلوس محايد ووسائد وردية وجدار معرض وردي وطاولة قهوة وسجادة وردية

غرفة معيشة مع أثاث جلوس محايد ووسائد وردية وجدار معرض وردي وطاولة قهوة وسجادة وردية.

غرفة معيشة رائعة بجدران حمراء ، وكرسي أحمر الخدود ، ووسادة وردية اللون ، وعثماني أخضر وجدار معرض ، ونباتات وأزهار.

غرفة معيشة بجدران حمراء، كرسي أحمر الخدود ، وسادة وردية اللون ، عثماني أخضر وجدار معرض، ونباتات وأزهار.

غرفة جلوس أنثوية بمقاعد ذات لون وردي وكراسي رمادية ، وعثماني محايد ، وبساط زهري وألوان مائية بألوان الباستيل مدهشة

غرفة جلوس بمقاعد ذات لون وردي وكراسي رمادية، عثماني محايد ، بساط زهري وألوان مائية بألوان الباستيل مدهشة.

غرفة جلوس أنثوية بجدران محايدة وأريكة وردية فاتحة مع وسائد هامشية وجدار معرض ملون ومقاعد مغربية وسجادة وردية

غرفة جلوس بجدران محايدة وأريكة وردية فاتحة مع وسائد هامشية وجدار معرض ملون ومقاعد مغربية وسجادة وردية.

مساحة أنثوية مع لمسات من ورق الحائط ، وأريكة زاوية كريمية ، ووسائد كريمية وردية ، وكراسي وردية وثريا زهرية

 لمسات من ورق الحائط ، أريكة زاوية كريمية ، وسائد كريمية وردية، وكراسي وردية وثريا زهرية.

غرفة جلوس مبهجة مع أريكة ركنية وطاولة زجاجية وقلب عشب وردي والكثير من وسائد الباستيل

غرفة جلوس مبهجة مع أريكة ركنية وطاولة زجاجية وقلب عشب وردي والكثير من وسائد الباستيل.

غرفة جلوس أنثوية لامعة وبراقة مع أريكة وردية وطاولة قهوة زجاجية ومرايا وثريا كريستالية ووسائد وردية ولامعة

غرفة جلوس لامعة وبراقة مع أريكة وردية وطاولة قهوة زجاجية ومرايا وثريا كريستالية ووسائد وردية ولامعة.

غرفة معيشة أنيقة متجددة الهواء متشوق للشمس فصل الخريف غرفة المعيشة

رئيس التحرير

وائل لطفي

لنا إصلاحنا ولهم غبارهم

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