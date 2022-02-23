الجارديان: الحكومة الأمريكية ترتكب خطأ كبيرا بتوقفها عن ربط التضخم بقوة الشركات

قال روبرت رايش، وزير العمل الأمريكي الأسبق، في مقال نُشر في صحيفة ((الجارديان))، إن قرار البيت الأبيض التوقف عن ربط قوة الشركات بالتضخم "خطأ كبير".

وفي معرض اعتراضه على قرار البيت الأبيض، ذكر رايش، وهو أيضا أستاذ السياسة العامة بجامعة كاليفورنيا في بيركلي، في مقال الرأي الذي نُشر يوم الأحد، أنه على الرغم من أن الشركات الهادفة للربح "يمكنها استيعاب الزيادات في التكلفة بسهولة"، إلا أنها لم تفعل ذلك.

وذكر أنه "في الوقت الذي كانت فيه معظم الزيادات في الأسعار، التي تؤثر الآن على الولايات المتحدة والاقتصادات العالمية، نتاجا لمشكلات في سلسلة التوريد العالمية، إلا أن هذا لا يفسر سبب قيام الشركات الكبيرة وذات الأرباح الهائلة بنقل هذه الزيادات في التكلفة إلى عملائها في صورة رفع الأسعار".

وأضاف أن إظهار الصلات بين قوة الشركات والتضخم ليس تقريعا للأعمال التجارية، وإنما "يجعل الشركات القوية موضع مساءلة".

وأشار رايش إلى أنه إذا فشلت واشنطن في منع الشركات الاحتكارية الهادفة لتحقيق أرباح هائلة من رفع أسعارها، فإن مسؤولية السيطرة على التضخم ستقع فقط على عاتق البنك المركزي في البلاد لرفع أسعار الفائدة.

بيد أن رفع أسعار الفائدة "سيؤدي إلى إبطاء الاقتصاد ومن المحتمل أن يتسبب في فقدان الملايين من العمال ذوي الأجور المنخفضة لوظائفهم والتخلي عن زيادات الأجور المستحقة منذ مدة طويلة"، حسبما قال رايش.

وعلى صعيد آخر، تبرعت الولايات المتحدة بـ 6.2 مليون جرعة أخرى من لقاح فايزر المضاد لفيروس كوفيد-19 إلى بنجلاديش، للمساعدة في توسيع نطاق حملة التطعيم بين الشباب والمجتمعات التي يصعب الوصول إليها.

وتبرعت الولايات المتحدة بهذه الشحنة عبر مبادرة “كوفاكس” ليرتفع إجمالي إسهامات الإدارة الأمريكية من اللقاحات إلى أكثر من 51 مليون جرعة، ومن المقرر أن تستقبل بنجلاديش ملايين الجرعات الأخرى في الأشهر المقبلة، بحسب وكالة أنباء “يو إن بي” البنغالية.

وقالت القائمة بالأعمال بالسفارة الأمريكية في دكا هيلين لافاف: "نثني على حكومة بنجلاديش لتحقيق إنجاز يتمثل في تحصين 100 مليون شخص بجرعة واحدة على الأقل من لقاح كوفيد-19 ستواصل الولايات المتحدة التبرع باللقاحات المنقذة للحياة وتقديم الدعم لمساعدة بنجلاديش على تحقيق هدف التحصين الكامل لـ 70٪ من شعبها بحلول منتصف عام 2022".

وإلى جانب التبرعات باللقاحات، تواصل الولايات المتحدة العمل عن كثب مع بنجلاديش لدعم حملة التطعيم الوطنية ضد فيروس كوفيد-19.