الأربعاء 23 فبراير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

«أحد أهم الأعياد فى مصر».. ذا ناشيونال تحتفى بمولد السيدة زينب

مولد السيدة زينب
مولد السيدة زينب

احتفت صحيفة "ذا ناشيونال" بمولد السيدة زينب في مصر معتبرة أنه من أهم الأعياد الدينية في مصر ويحضره الآلاف من جميع أنحاء مصر.

 

ويأتي هذا بينما قررت الحكومة إلغاء الاحتفال بمولد السيدة زينب بسبب فيروس كورونا.

 

وقال بيان صدر يوم الثلاثاء من حي السيدة زينب قائلا: إن الساحة الرئيسية للمسجد الشهير في المنطقة والتي يعتقد أن السيدة زينب دفنت فيها ولها ضريح في الداخل، سيتم السماح للزوار بزيارتها.

 

ويقام الحدث في يوم الثلاثاء الأخير من شهر رجب الهجري من كل عام ، والذي يصادف هذا العام في 1 مارس.

 

وقالت الصحيفة: يعتبر مسجد السيدة زينب من أقدم المعالم الإسلامية وأكثرها احتراماً في العالم وله أهمية خاصة في مصر ، التي كانت مسقط رأس الإمبراطورية الفاطمية و زينب هي  ابنة فاطمة ابنة النبي محمد.

 

وقالت الصحيفة: في كل عام ، يصل الآلاف من مسلمي مصر إلى العاصمة من جميع أنحاء البلاد لإحياء ذكرى الحدث وزيارة قبر زينب ، التي تحظى بالتبجيل باعتبارها واحدة من أبرز النساء في التاريخ الإسلامي.

 

وقالت الصحيفة: إن السيدة زينب من أهم النماذج النسائية في المجتمع الإسلامي، وكان لها دور بارز في مجالس الحكم بقدرتها على تفسير القرآن الكريم والأحاديث .

 

ومنذ تفشي الوباء في مارس 2020 ، حظرت الحكومة صراحة الاحتفالات الدينية الجماهيرية ، وعلى الرغم من تخفيف معظم القيود التي فرضتها للحد من انتشار الوباء و لا تزال حفلات الزفاف والجنازات في الأماكن المغلقة محظورة.

 

ومع ذلك ، على الرغم من الحظر ، زار آلاف المسلمين مسجد الحسين القريب في نوفمبر الماضي للاحتفال بمولد الحسين بن علي ، شقيق زينب وشخصية مهمة أخرى في التاريخ الإسلامي.

 

وقالت سلطات المنطقة أيضًا إن إمكانية إقامة احتفال على نطاق صغير لإحياء هذه المناسبة هذا العام قيد المناقشة حاليًا ، ولكن حتى إشعار آخر ، تم حظر مولد زينب.

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