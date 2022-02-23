الأربعاء 23 فبراير 2022
el captain studio dostor aman
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

حرمان الطلاب المتجاوزين الحد المسموح به من الغياب من أداء الإمتحانات فى بورسعيد

محافظ بورسعيد
محافظ بورسعيد

أعلنت محافظة بورسعيد بأنه تقرر حرمان الطلاب من أداء الإمتحانات في حالة تجاوز مدة الغياب لهم 15 يوما، من أجل تعظيم دور المدرسة وأهميتها في التحصيل العلمي لهم.

 

وتهيب المحافظة بأولياء الأمور بتشجيع أبنائهم على الذهاب للمدرسة والبعد عن الدروس الخصوصية.

 

ويؤكد المحافظ أن جميع الإجراءات التي يتم اتخاذها تهدف فقط إلي مصلحة الطلاب، وحمايتهم وأولياء الأمور من شبح الدروس الخصوصية الذي يهدر الوقت والمال.

 

ويأتي ذلك حرصًا على مصلحة الطلاب ومستقبلهم التعليمي ولأهمية دور المدرسة في تشكيل شخصية الطالب الإيجابية.


وكان قد أبدى اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد استياءه الشديد من انخفاض نسب حضور الطلاب للمدارس الإعدادية، أثناء زيارته لأحد مدارس الإعدادي في اليوم الثاني من الفصل الدراسي الثاني.

على شخصية تشكيل مدرس حرمان سعيد بورسعيد خصوصية غياب المدرسة يوم

رئيس التحرير

وائل لطفي

لنا إصلاحنا ولهم غبارهم

الأكثر قراءة

مجلس النواب يوافق نهائيا على قانون الإيجار القديم لغير الغرض السكنى

إلهام شاهين تكشف تطورات الحالة الصحية لسمير صبرى

تفاصيل الساعات الأخيرة فى حياة علاء ولى الدين

بايدن: «هذه بداية غزو روسيا.. سنزود أوكرانيا بأسلحة دفاعية»

حزمة عقوبات أمريكية جديدة ضد روسيا.. وبايدن: «لن تكون الأخيرة»

تزوير عقد كهربا؟ الزمالك يرد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

مراجعة النظراء.. مصر وإفريقيا

إبراهيم داود

عن الآثار الجانبية

أ.د. إلهام سيف الدولة حمدان

اختر معركتك بحكمة

لواء. محسن الفحام

وزارة الداخلية واستراتيجية حقوق الإنسان

لواء.حمدى البطران

دوافع التحقيق مع طه حسين

جلال حمام

كيف نواجه شطحات الأفكار؟

د. القس صفوت البياضى

متى تستريح البشرية من الهجمة الفيروسية؟

زيزيت سالم

أم كلثوم تغنى "أغدًا ألقاك" فى الاجتماع السرى لجمعية أشرف عشماوى

صور

صور من أول أيام الدراسة بـ«الترم الثاني»

ورد القناطر.. هدايا العشاق فى «الفالنتين داى»

الجلسة الافتتاحية لمؤتمر الأوقاف

محطة تل أبيب

المزيد

جانتس: نحتاج لإعداد قدرات هجومية ضد إيران حال انتهاكها لاتفاق مستقبلى

محكمة إسرائيلية تؤجل إخلاء أسرة فلسطينية من حى الشيخ جراح

إتلاف وثائق سرية و«قوافل منفصلة».. كيف أخلت إسرائيل سفارتها فى أوكرانيا؟