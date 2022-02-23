حرمان الطلاب المتجاوزين الحد المسموح به من الغياب من أداء الإمتحانات فى بورسعيد

أعلنت محافظة بورسعيد بأنه تقرر حرمان الطلاب من أداء الإمتحانات في حالة تجاوز مدة الغياب لهم 15 يوما، من أجل تعظيم دور المدرسة وأهميتها في التحصيل العلمي لهم.

وتهيب المحافظة بأولياء الأمور بتشجيع أبنائهم على الذهاب للمدرسة والبعد عن الدروس الخصوصية.

ويؤكد المحافظ أن جميع الإجراءات التي يتم اتخاذها تهدف فقط إلي مصلحة الطلاب، وحمايتهم وأولياء الأمور من شبح الدروس الخصوصية الذي يهدر الوقت والمال.

ويأتي ذلك حرصًا على مصلحة الطلاب ومستقبلهم التعليمي ولأهمية دور المدرسة في تشكيل شخصية الطالب الإيجابية.



وكان قد أبدى اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد استياءه الشديد من انخفاض نسب حضور الطلاب للمدارس الإعدادية، أثناء زيارته لأحد مدارس الإعدادي في اليوم الثاني من الفصل الدراسي الثاني.