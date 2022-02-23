الأربعاء 23 فبراير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

اقتراح برلماني لإنشاء مدرسة تعليم أساسي في «أم القصور» بأسيوط

النائب إبراهيم نظير
النائب إبراهيم نظير

تقدم النائب إبراهيم نظير، عضو مجلس النواب عن دائرة شمال أسيوط، إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، باقتراح برغبة موجه إلى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والسيد القصير وزير الزراعة ، واللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، لإنشاء مدرسة تعليم أساسي بقرية أم القصور بأسيوط.

وطالب عضو  مجلس النواب في اقتراحه، بإنشاء المدرسة على أراضي طرح النهر التابعة للهيئة العامة لمشروعات التنمية الزراعية بمساحة 17 قيراطًا بارض أملاك الدولة الخاصة بالهيئة والتي تبلغ مساحتها ٢٥ فدانًا، وذلك ضمن مبادرة حياة كريمة. 
وطلب النائب إحالة الطلب لمناقشته بلجنة الاقتراحات والشكاوي.

إنشاء مدرسة تعليم أساسي بقرية أم القصور نائب شمال أسيوط النائب ابراهيم نظير اقتراح برغبة أراضي طرح النهر

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