حصاد وزارة الإسكان اليوم.. عاصم الجزار: جار تنفيذ مشروع ازدواج طريق «سيوة - مطروح»

شهد حصاد وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية والهيئات التابعة لها، اليوم الثلاثاء، عددا من الأحداث الهامة، حيث أعلن الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن الجهاز المركزي للتعمير يتولى تنفيذ مشروعات تنموية بمحافظة مطروح، باستثمارات تصل إلى نحو 3.7 مليار جنيه، ومن أهمها مشروع ازدواج طريق “سيوة - مطروح”، بطول 300 كم، لرفع كفاءة الطريق، وتقليل الحوادث، واستيعاب الزيادة فى الحمولات، والحركة المرورية.

وقال وزير الإسكان: تتمثل أهمية تنفيذ مشروع ازدواج طريق “سيوة - مطروح” في تعزيز الارتباط بين واحة سيوة ومناطق التنمية بالساحلالشمالى الغربى، حيث يربط المحور (الازدواج) بين واحة سيوة والطريق الدولى الساحلى، ومن ثم إلى مناطق التنمية والخدمات الحاليةبالساحل الشمالى الغربى، إضافة إلى الموانئ البحرية الشمالية، خاصة موانئ (الدخيلة والإسكندرية) شرقاً، وإلى ليبيا وشمال أفريقياغرباً، بما يسهم فى تنشيط الحركة التجارية، وتيسير نقل الأفراد والبضائع والمنتجات من وإلى واحة سيوة.

كما يهدف الازدواج لتنشيط الحركة السياحية إلى مدينة سيوة، كما يخدم المحور بشكل رئيسى وأساسى مشروعات التنمية المستقبلية بمنطقة سيوة، ويربطها مباشرة بمطروح، والشبكة الإقليمية للطرق، بهدف خلق مجتمعات عمرانية جديدة على جانبي الطريق، من خلال التنمية العمرانية واستصلاح الأراضى الزراعية بنطاق مدينة سيوة.

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أجرى المهندس عبدالمطلب ممدوح، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لتنمية وتطوير المدن ومسئولو الهيئة، جولة تفقدية بمدينة الشروق، يرافقهم المهندس عبداللطيف بشارة، رئيس جهاز المدينة ومسئولو الجهاز والمشروعات، حيث تفقدوا مشروعات الإسكان، كما تابعوا سير العمل بمشروعات التطوير بمدينة الشروق.

واستهل المهندس عبدالمطلب ممدوح ومرافقوه، جولتهم بالمرور على الأعمال الجاري تنفيذها بمشروع( JANNA )، والتي تشمل عناصرتنسيق الموقع ومنطقة الخدمات وبها السوق التجارية والمسجد، وكذا منطقة حمام السباحة والعناصر المائية، بجانب المرور على عماراتالمشروع ونماذج من الوحدات السكنية.

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عقدت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بأسيوط والوادى الجديد اجتماعاً برئاسة اللواء أركان حرب المهندس هشام درة رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب للشركة لمناقشة الأعمال الجارية للإدارة العامة للتنفيذ الذاتي على مستوى محافظة أسيوط من تنفيذ وصلات منزليةخاصة بقطاعي المياه والصرف الصحي سواء كانت لدور العبادة أو المؤسسات الحكومية من مدارس ومستشفيات ... إلخ ، ومد وتدعيمشبكات أو إحلال وتجديد محطات مياه سواء كانت مرشحة أو إرتوازى وأخرى للصرف صحي أو استكمال أعمال بدأت من خطة الإحلال والتجديد السابقة لنهوها طبقاً للجدول الزمني.

وناقش "درة" أثناء الاجتماع الأعمال الجاري تنفيذها تحت إشراف إدارة التنفيذ الذاتي بحضور رئيس قطاع المشروعات، والمهندسين المختصين والتي جاء من بينها أعمال ترحيل خط مياه قطر 1000 مم بولي اثيلين بمحطة الوليدية المرشحة والتي تبلغ طاقتها الإنتاجية50,000م3 / يوم لتغذية مدينة الوليدية شرق أسيوط وبعض قرى شمال مركز أسيوط نظراً لاعتراض الخط سور محطة الوجه القبلي لإنتاج الكهرباء.

https://www.dostor.org/3722243