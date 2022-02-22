موريتانيا تسجل حالتى إصابة بفيروس كورونا و16 حالة شفاء

أعلنت وزارة الصحة الموريتانية، مساء الثلاثاء، عن أن المراكز الصحية في البلاد سجلت خلال الـ 24 ساعة الماضية 16 حالة شفاء وتسجيل إصابتين جديدتين بفيروس كورونا.

وأفادت الوزارة في إيجازها اليومي بشأن الحالة الوبائية في البلاد، أنها لم تسجل اليوم أي حالة وفاة.

وبينت الوزارة في نشرتها اليومية حول الوضعية الوبائية أنها توصلت بهذه الحصيلة (1872 منها عبر فحص منها 199 عبر الحمض النووي PCR، و1673 عبر الفحص السريع TDR).

وفي وقت سابق اليوم، أعلنت الصحة الموريتانية، عن أنها قامت بتطعيم أكثر من مليون ونصف المليون موريتاني ضد فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) منذ إطلاق حملات التطعيم في البلاد مطلع العام الماضي.

وذكرت الوزارة في بيان لها، أن مليونًا و364 ألفًا و314 موريتانيًا تلقى التطعيم، وأن 162 ألفًا و443 ممن هم دون الـ (18) عامًا تلقوا التطعيم، وأن نسبة المطعمين في موريتانيا بلغت 45.57%.

وقررت وزارة الصحة مؤخرًا مراجعة شاملة للخطة الوطنية للتطعيم تطبيقًا لتعليمات منظمة الصحة العالمية.

وتضمنت الخطة الجديدة للتطعيم منح الجرعة الثالثة للأشخاص الأكثر عرضة للإصابة والأكثر هشاشة على المستوى الصحي، وتطعيم الشباب ما بين 12 و18 عامًا.

وعبأت نحو ثلاثة ملايين جرعة من اللقاحات المضادة للفيروس التاجي.

وذكرت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية أن إجمالي الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) حول العالم ارتفع إلى 425 مليونًا و769 ألفًا و997 حالة.

وأفادت الجامعة -حسبما ذكرت قناة "سي إن إن" الأمريكية، الثلاثاء، بأن إجمالي الوفيات جراء الإصابة بالفيروس حول العالم ارتفع إلى 5 ملايين و893 ألفًا و821 حالة.

وأضافت الجامعة أن الولايات المتحدة سجلت أكبر عدد من حالات الإصابة حول العالم، حيث بلغت 78 مليونًا و526 ألفًا و236 حالة، في حين بلغت حصيلة الهند 42 مليونًا و838 ألفًا و524 حالة لتحتل المرتبة الثانية، تليها البرازيل بـ28 مليونًا و258 ألفًا و458 حالة.