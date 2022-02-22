الثلاثاء 22 فبراير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

موسكو تعلن إقامة علاقات دبلوماسية مع جمهوريتى دونيتسك ولوجانسك

روسيا
روسيا

أعلنت وزارة الخارجية الروسية، مساء اليوم الثلاثاء، عن إقامة علاقات دبلوماسية مع جمهوريتي دونيتسك ولوجانسك.

وقالت الوزارة، في بيان لها "بالتوافق مع المرسوم رقم 71 الصادر عن رئيس الاتحاد الروسي، فلاديمير بوتين، يوم 21 فبراير العام الجاري، تم اليوم عن طريق تبادل للمذكرات بين وزارتي الخارجية لروسيا وجمهورية دونيتسك الشعبية وبين وزارتي الخارجية لروسيا وجمهورية لوجانسك الشعبية، تسجيل اتفاق حول إقامة علاقات دبلوماسية اعتبارًا من الموعد المذكور بين الاتحاد الروسي وجمهورية دونيتسك الشعبية وبين الاتحاد الروسي وجمهورية لوجانسك الشعبية على مستوى السفارات".

وأكد البيان أن الجانب الروسي يهدف إلى تطوير التعاون الكامل مع جمهوريتي دونيتسك ولوجانسك الشعبيتين بما في ذلك عبر اتجاه وزارات الخارجية في مصلحة مواطني دولنا، وتعزيز السلام والاستقرار والأمن في المنطقة، وفقًا لما نقلته قناة روسيا اليوم.

وفى وقت سابق، قال الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، إن اتفاق مينسك مات قبل وقت طويل من قرار روسيا الاعتراف بدونيتسك ولوجانسك.

وتابع بوتين في كلمة له مساء اليوم: «وقعنا اتفاقيات مع جمهوريتي دونيتسك ولوجانسك على تقديم الدعم العسكري اللازم»، وأكد الرئيس الروسي أن القيادة في كييف لا تعتزم تنفيذ اتفاقيات مينسك.

وأكد بوتين أن موسكو دعت بشكل دائم لحل أزمة شرقي أوكرانيا عبر المفاوضات، لافتًا إلى أن السلطات الأوكرانية هي من قضت على اتفاق مينسك.

وشدد بوتين على أنه لا يمكن القبول بجرائم إبادة جماعية ضد سكان دونباس.

وأعرب الرئيس الروسي عن أمله في أن تسوي أوكرانيا ودونيتسك ولوجانسك خلافاتها.

وقال بوتين: «نتوقع ضم الناتو لأوكرانيا»، وردًا على سؤال عن استخدام محتمل لقوات في دونباس، قال بوتين، موسكو ستنفذ التزاماتها إذا اقتضت الضرورة.

وزارة الخارجية الروسية علاقات دبلوماسية روسيا جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الاتحاد الروسي

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وائل لطفي

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