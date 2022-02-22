جدول ترتيب الدوري المصري ومواعيد مباريات الأهلي القادمة بعد الفوز على المقاصة

نستعرض لكم فى هذا التقرير جدول ترتيب الدوري المصري ومواعيد مباريات الأهلي القادمة بعد الفوز على مصر المقاصة فى الجولة العاشرة من منافسات الدوري الممتاز.

حقق الأهلي الفوز على مصر المقاصة مساء اليوم الثلاثاء على ملعب الأهلي we السلام بثلاثية نظيفه، وسجل لويس ميكسوني هدفين وحسين الشحات هدف واحد.

بهذا الفوز تصدر الأهلي جدول ترتيب الدوري المصريبرصيد 22 نقطة من 8 مباريات وبفارق نقطين عن براميدز صاحب المركز الثاني برصيد 20 نقطة وبفارق 3 نقاط عن الزمالك صاحب المركز الثالث برصيد 19 نقطة، بينما تراجع مصر المقاصة للمركز السادس عشر برصيد 8 نقاط.

جدول ترتيب الدوري المصري بعد فوز الأهلي على مصر المقاصة

الأهلي برصيد 22 نقطة من 8 مباريات براميدز برصيد 20 نقطة من 8 مباريات الزمالك برصيد 19 نقطة من 9 مباريات سموحة برصيد 19 نقطة من 10 مباريات فاركو برصيد 15 نقطة من 10 مباريات المصري برصيد 14 نقطة من 9 مباريات الاتحاد السكندري 13 نقطة من 10 مباريات إنبي برصيد 13 نقطة من 10 مباريات فيوتشر برصيد 12 نقطة من 9 مباريات سيراميكا كليوباترا 12 نقطة من 10 مباريات غزل المحلة برصيد 12 نقطة من 10 مباريات البنك الأهلي11 برصيد نقاط من 9 مباريات الجونة برصيد 11 نقاط من 8 مباريات طلائع الجيش برصيد 9 نقاط من 10 مباريات المقاولون العرب 8 نقاط من 10 مباريات مصر المقاصة برصيد 8 نقاط من 10 مباريات الإسماعيلي برصيد 3 نقاط من 9 مباريات إيسترن كومباني 2 نقاط من 9 مباريات

مواعيد مباريات الأهلي القادمة فى الدوري المصري ودوري أبطال إفريقيا

يستعد الأهلي لمواجهة صن داونز يوم السبت القادم فى الجولة الثالثة من منافسات دوري أبطال إفريقيا، ثم يواجه نادي فاركو فى الدوري المصري يوم الثلاثاء القادم فى الجولة الحادية عشر من الدوري الممتاز.

موعد مباراة الأهلي القادمة فى دوري أبطال إفريقيا أمام صن داونز

يستضيف ملعب ستاد القاهرة الدولي مباراة الأهلي القادمة أمام صن داونز فى الجولة الثالثة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا موسم 2021-2022، يوم السبت الموافق 26 فبراير فى تمام الساعة التاسعة مساءٍ بتوقيت القاهرة.

ويتصدر صن داونز الجنوب إفريقي ترتيب المجموعة الأولي برصيد 4 نقاط، بينما يأتي الأهلي فى المركز الثاني برصيد نقطة واحدة حققها من مباراة واحدة خاضها أمام الهلال السوادني على ملعب الجوهرة الزرقاء، ويتبقي له مباراة مؤجلة أمام المريخ السوداني لم يتم تحدديها بعد، بينما يأتي الهلال السوادني فى المركز الثالث برصيد نقطة واحدة والمريخ فى المركز الرابع برصيد نقطة واحدة من مباراة واحدة.

موعد مباراة الأهلي القادمة فى الدوري المصري أمام فاركو

يستضيف ملعب ستاد حرس الحدود، مباراة الأهلي وفاركو فى الجولة الحادية عشر من منافسات الدوري المصري الممتاز يوم الثلاثاء الموافق 1 مارس 2022، فى تمام الساعة الثامنة مساءٍ بتوقيت القاهرة.