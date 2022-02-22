جامعة قناة السويس تشارك في الدورة الـ11 لمؤتمر اتحاد الجامعات العربية

تشارك جامعة قناة السويس، في مؤتمر جمعية كليات ومعاهد وأقسام السياحة العربية التابعة لاتحاد الجامعات العربية الدولي الـ11، الذي يقام خلال الفترة من 23 وحتى 25 فبراير الجاري، في محافظة بورسعيد تحت عنوان "السياحة البينية العربية بين واقع التنافس وحتمية التكامل" برئاسة الأستاذ الدكتور نيفين جلال، أمين الجمعية وعميد كلية السياحة والفنادق جامعه قناة السويس.

يأتي المؤتمر تحت رعاية الدكتور ناصر مندور، رئيس جامعة قناة السويس، وبرعاية وحضور الدكتور عمرو عزت سلامة، أمين عام اتحاد الجامعات العربية والدكتور محمد الكحلاوي، رئيس الاتحاد العام للآثاريين العرب والدكتورة ماجدة هجرس، نائب رئيس جامعة قناة السويس للدراسات العليا والبحوث والمهندس عادل الجندي، ممثلا عن وزارة السياحة والآثار.

وتتوج فعاليات المؤتمر بجلسة خاصة لصالون الصفوة الثقافي برئاسة لوسي مندور والقبطان محمد أبو حشيش ولفيف من صناع القرار ورجال العمل العام بمحافظة بورسعيد، ومن المقرر أن يشارك في المؤتمر الدكتور مدحت الديب رئيس مجلس إدارة المعهد العالي للسياحة والفنادق والحاسب الآلي السيوف الإسكندرية والدكتور إيهاب عيد، رئيس مجلس إدارة المعهد العالي للدراسات الفندقية والسياحية بدمياط الجديدة والدكتور علي محجوب، رئيس مجلس إدارة المعهد العالي للسياحة والفنادق وترميم الاثار بأبو قير، والدكتور محمد البطران، رئيس مجلس إدارة المعهد العالي للدراسات النوعية الجيزة.