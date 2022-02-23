ديفيد وفيكتوريا بيكهام يتعرضان لانتقادات كبيرة بسبب صور نجلهما

تعرض ديفيد وفيكتوريا بيكهام لانتقادات من المعجبين على وسائل التواصل الاجتماعي بشأن أحدث جلسة تصوير لابنهما كروز البالغ من العمر 17 عامًا، وشاركت فيكتوريا الصور من جلسة التصوير مع مجلة iD على انستجرام.

صُوِّر كروز ذو الشعر الزهري الزاهي بلا قميص، يرتدي سروالًا أبيض وبنطال جينز منسدل حتى كاحليه، الصورة مشابهة بشكل لافت للنظر لصورة سابقة لوالده نجم كرة القدم، ديفيد بيكهام، عندما ظهر على غلاف مجلة “The Homme Plus” في مايو من العام الماضي.

انهالت التعليقات، حيث كتب أحد مستخدمي “Instagram”: "لا أريد أن أرى شابًا يبلغ من العمر 17 عامًا من هذا القبيل"، ووصف آخر التصوير بأنه "مروّع" معتبراً أنه لا يزال دون السن القانونية.

كروز

لاحظ المستخدمون الآخرون وشم كروز الفراشة، لا سيما بالنظر إلى أنه من غير القانوني الحصول على وشم قبل سن 18 في المملكة المتحدة، وجاء في أحد التعليقات: "من الجميل رؤية والديه يخرقان القانون بالسماح لابنهما بوضع وشم تحت السن القانوني".

كما نشر بيكهام الكبير صور كروز الخاصة بـ iD على حسابه الخاص على “Instagram” وتعرض لانتقادات مماثلة بسبب الصور الغريبة، قال أحد مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي: "مجرد الأغنياء غريبو الأطوار".

في المقابلة مع المجلة كشف كروز أنه يتابع مهنة الموسيقى بعد التفكير لفترة وجيزة في لعب كرة القدم بشكل احترافي مثل والده، وعلى الرغم من فوزه بعقد مع نادي أرسنال لكرة القدم، قال كروز إن قلبه عازم على أن يصبح نجمًا موسيقيًا.

لدى عائلة بيكهام ثلاثة أطفال آخرين: بروكلين، 22 عامًا، روميو، 19 عامًا، وهاربر، 10 أعوام، وهم عائلة مترابطة للغاية ويحبون بعضهم البعض، ويتبادلون التهنئة في المناسبات الخاصة على صفحاتهم الخاصة على انستجرام.