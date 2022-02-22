الثلاثاء 22 فبراير 2022
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

كشف ملابسات فيديو بشأن اصطدام سيارة بمواطن فى القاهرة

الأمن
الأمن

كشفت أجهزة الأمن ملابسات تداول مقطع فيديو على "فيسبوك" بشأن اصطدام سيارة بأحد الأشخاص بالقاهرة.

بالفحص تبين أنه في ١٧ فبراير الجاري تبلغ لقسم شرطة النزهة بوجود مصادمة ومصاب خلف محطة البنزين المشار إليها، وبالانتقال وإجراء التحريات وجمع المعلومات باستخدام التقنيات الحديثة أمكن تحديد مرتكب الواقعة المشار إليها، وتبين أنه (سائق بإحدى شركات التوصيل الخاصة، مقيم بدائرة القسم).

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه والسيارة المستخدمة فى ارتكاب الواقعة، وبمواجهته أقر بارتكابه الواقعة وأنه حال رجوعه بالسيارة للخلف لم يشاهد المصاب وقام بالاصطدام به وعند تجمع الأهالى شعر بالخوف فقام بالفرار هاربًا، ليتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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