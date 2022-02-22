الثلاثاء 22 فبراير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

وزير داخلية لبنان يوجه بالتحري حول قناتين تبثان أعمالاً تحريضية للحوثيين من لبنان

جريدة الدستور

وجه وزير الداخلية والبلديات اللبناني القاضي بسام مولوي، بإجراء التحريات اللازمة حول مشغلي قناتين تبثان بشكل غير قانوني من داخل الأراضي اللبنانية ويقوم من خلالها الحوثيون بأعمال عدائية وتحريضية.
جاء ذلك عقب تلقى وزير الداخلية رسالة من وزير خارجية اليمن أحمد عوض بن مبارك، عبر وزارة الخارجية والمغتربين اللبنانية، حول قيام الحوثيين بأعمال عدائية وتحريضية من داخل الأراضي اللبنانية من خلال بث قناتي المسيرة والساحات من دون تراخيص قانونية.
ووجه مولوي، كتابين إلى المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي والمديرية العامة للأمن العام لإجراء الاستقصاءات اللازمة وجمع المعلومات حول مشغلي القناتين ومتولي إدارتيهما وأماكن ووسائط بثهما لاتخاذ الإجراءات الإدارية والفنية والقانونية اللازمة، وذلك نظرًا لما قد يشكل ذلك من عرقلة للجهود الرسمية من أجل تعزيز العلاقات مع الدول العربية وتعرض لسيادة تلك الدول ويخالف القوانين الدولية وميثاق جامعة الدول العربية.
ووجه مولوي، كذلك كتابين إلى كل من وزارتي الإعلام والاتصالات؛ لإجراء المقتضى لا سيما لجهة قانونية عمل هذه القنوات على الأراضي اللبنانية.

بيروت لبنان الأراضي اللبنانية

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