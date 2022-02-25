البديل الآمن.. كيف نجحت مصر في التخلص من العشوائيات؟

كان ملف العشوائيات من الملفات الشائكة والمهمة على طاولة القيادة السياسية التي وجدت ضرورة لحلها ومعالجتها ضمن أجندة التنمية المستدامة التي تسعى لها الدولة، حيث تم تطوير المناطق العشوائية وبناء مساكن مؤهلة ومفروشة بالكامل لسكانها، أو نقل السكان في المناطق غير الآمنة إلى مساكن بديلة مبنية بأحدث الطرز المعمارية وكامل المرافق ومفروشة بالكامل.

وفي تصريح لمحافظ القاهرة أكد أن مصر هي الدولة الوحيدة التي تسعى للقضاء على العشوائيات من خلال إنشاء وحدات سكنية وتقوم بفرشها.

إحصائيات في ملف تطوير العشوائيات

من ضمن خطة التطوير التي تستهدفها الدولة في ملف العشوائيات تستهدف 22 مليون مواطن أي ما يقرب 5 ملايين أسرة، استفاد منهم حتى الآن 240 ألف أسرة في مناطق تطوير العشوائيات غير الآمنة خلال الفترة الماضية، وعدد الأسر التي استفادت من البناء غير المخطط حوالي 500 ألف أسرة في المرحلة التي انتهت، والمرحلة الحالية المستهدف فيها 600 ألف أسرة.

وبلغ إجمالى عدد المناطق غير الآمنة على مستوى الدولة 351 منطقة، بها 242905 وحدات، ومنذ شهر يونيو 2014 وحتى شهر يونيو 2020، تم تطوير 296 منطقة بها 175897 وحدة 222 منطقة تم تنفيذها بها 143261 وحدة 74 منطقة تم الانتهاء من إجراءاتها بها 32636.

تبلغ التكلفة الإجمالية لتطوير المناطق العشوائية حوالى 39 مليار جنيه، وتبلغ التكلفة التقديرية لتطوير المناطق العشوائية غير المخططة حوالي 500 مليار جنيه.

نماذج لأبرز المناطق الجديدة

ومن أبرز المشروعات في ملف العشوائيات هو حي الأسمرات والذ ي يمثل شعلة البداية بمراحله الثلاث وبدأ في 2014 وانتهى في 2019، يضم داخله أكثر من 15 ألف أسرة، بتكلفة تخطت ملياري جنيه، تم إنشاء المراحل الثلاث بإجمالي 18420 وحدة سكنية.

يضم المشروع بمراحله الثلاثة عدد من المباني الخدمية منها مجمع مدارس لمراحل التعليم المختلفة، دور حضانة، مراكز طبية ووحدة صحية ومركز رياضي وملاعب مكشوفة، نقطة شرطة ومطافي وإسعاف وهيئة بريد، وعدد من الاسواق الحضارية ومخابز ومركز تدريب وصيانة.

ومن المشاريع الأخرى مشروع روضة السيدة أو كما كانت تسمى سابقًا منطقة تل العقارب تضم 816 وحدة سكنية و 198 وحدة تجارية على مساحة المنطقة القديمة بالكامل بطابع معماري يتناسب مع طبيعة السيدة زينب، وتم تسكين 580 أسرة في هذه الوحدات التي كانت مفروشة ومجهزة بكافة الخدمات والمرافق.

المستفيدين بالشقق السكنية الجديدة في «روضة السيدة»

يحكي مصطفى عبدالنبي كيف تغيرت حياته ويسكنه في منطقة روضة السيدة بعد أن كان يؤجر غرفة هو وزوجته في شقة من الشقق القديمة ويعيش معه أسر أخرى تؤجر غرفة هي الأخرى "كنا تلت أربع أسر في الشقة والحمام مشترك".

ولكن تغير الحال بعد قرار الإزالة الذي جاء للمنطقة باعتبارها منطقة غير آمنة يقول مصطفى "كانت كوم تراب ومفيش أمان أما دلوقت أوضتين وصالة وتلاتة وصالة ومطبخ وحمام وحاجة اخر نضافة عمرنا ما كنا نحلم بيها".

"الحمد لله أنهم رجعونا لنفس مكان ما اتولدنا واتولد عيالنا وعيشنا" هكذا يحكي مصطفى إمام عن التغير الذي شهدتها منطقة تل العقارب سابقًا، واستكمل: بس بعد ما بقت مكان نضيف أو زي ما بيقولوا مكان لبني آدمين يعيشوا فيه، نضافة وأمان وفي أمن واقف بقينا مطمنين على عيالنا وشوارع نضيفة وبيوت مفروشة جاهز عمرنا ما كنا نحلم بيه.

وتابع أن الشقة تم استلامها كاملة المرافق من غاز طبيعي وكهرباء ومياه شرب، الدور الواحد في العقار يضم ٤ شقق مختلفة الأوض وتم التوزيع حسب عدد الأسرة.