الثلاثاء 22 فبراير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

بريطانيا تستدعي سفير روسيا لمناقشة أزمة أوكرانيا

وزيرة الخارجية البريطانية
وزيرة الخارجية البريطانية

استدعت وزارة الخارجية البريطانية، اليوم، السفير الروسي لديها، على خلفية التطورات الأخيرة في أوكرانيا واعتراف موسكو بجمهوريتي لوجانسك ودونيتسك.

وأكدت السفارة الروسية في لندن، في تصريحات لوكالة أنباء «تاس» الروسية، التقارير البريطانية حول استدعاء السفير الروسي، مشيرة إلى أنه بالفعل غادر مقر وزارة الخارجية البريطانية بعد الاستدعاء.

ودعت بريطانيا اليوم، مواطنيها لمغادرة أوكرانيا وأكدت على تقديم الدعم لهم أثناء عملية عبور الحدود.

وقالت وزيرة الخارجية البريطانية ليز تراس في تغريدة على موقع تويتر في وقت سابق من اليوم: «سلامة وأمن الرعايا البريطانيين في أوكرانيا على رأس أولوياتنا، ويجب على جميع البريطانيين المغادرة الآن عبر الطرق التجارية بينما لا تزال متاحة».

وأضافت: «نعزز فرقنا في المنطقة لدعم الشعب البريطاني أثناء المغادرة وعبور الحدود».

ووقع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، يوم أمس، مرسومين رئاسيين بشأن اعتراف روسيا بجمهوريتي دونيتسك ولوجانسك الشعبيتين.

وأوضح الرئيس الروسي أن القرار جاء بسبب عدم رغبة سلطات كييف بتنفيذ "اتفاقات مينسك" للتسوية في جنوب شرق البلاد.

لندن روسيا أزمة أوكرانيا السفير الروسي بريطانيا المملكة المتحدة

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وائل لطفي

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